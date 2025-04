Sempre connessi, ovunque: Fastweb rilancia la sua offerta mobile più completa

Una rete veloce, sicura e sostenibile è ormai un’esigenza quotidiana. Fastweb Mobile Maxi risponde a questa domanda con un’offerta che non si limita a fornire connessione. Al contrario, propone un’esperienza a tutto tondo. Con 12,95€ al mese, ora gli utenti avranno a disposizione 300GB anche in 5G. Insieme a minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali, WiFi-Calling e 100 SMS. Nessun vincolo di durata, nessuna penale di uscita, attivazione semplice anche tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Insomma, un pacchetto pensato per la massima libertà. A rendere il tutto ancora più vantaggioso, vi è la spedizione gratuita e l’accesso incluso ai corsi della Fastweb Digital Academy, per chi vuole accrescere le proprie competenze digitali.

Fastweb: una rete che pensa al pianeta e a molto altro ancora senza perdere potenza

Ma Fastweb non si ferma alla connettività. L’abbonamento include anche FastwebProtect, un servizio avanzato per la sicurezza online. È anche incluso il blocco di siti dannosi, la protezione dai furti d’identità digitale e contenuti educativi per navigare in modo consapevole. In più, gli utenti possono usufruire gratuitamente di un’assicurazione sanitaria per cani e gatti, in collaborazione con Quixa. Il servizio include telemedicina veterinaria attiva 24 ore su 24, rimborso in caso di smarrimento dell’animale e consegna a domicilio dei farmaci. Una proposta pensata per chi non vuole lasciare nulla al caso, nemmeno per i propri amici a quattro zampe.

La sostenibilità è un altro pilastro dell’offerta Fastweb Mobile Maxi. Le SIM, infatti, sono realizzate in materiale riciclato, nel rispetto dell’ambiente. L’azienda si è impegnata a ridurre del 90% le emissioni entro il 2035, con l’obiettivo Net Zero Carbon. Anche l’iniziativa “Fastweb dona per il pianeta” segue questa visione, destinando 1 milione di euro a progetti ambientali. Intanto, chi viaggia all’estero potrà sfruttare il roaming incluso fino a 20GB in Europa, Regno Unito, Svizzera e Ucraina. Le chiamate verso oltre 60 paesi internazionali non hanno costi extra.