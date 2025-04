Tema scuro Google Foto Web: come attivarlo subito

Il tema scuro Google Foto Web è finalmente disponibile per tutti gli utenti. Dopo un periodo di prova limitata, Google ha deciso di estendere questa funzionalità al pubblico globale. La novità riguarda la versione Web del servizio, accessibile da browser su Windows, macOS e anche su sistemi mobili come Android e iOS. Chiunque acceda al sito potrebbe visualizzare un messaggio che annuncia l’introduzione del tema buio, segnalando che la nuova modalità è pronta per essere attivata.

Questa scelta di design segue la linea già adottata da Google su altri servizi online, come Google Drive e Google Calendar, che hanno ricevuto il tema scuro rispettivamente a marzo e ottobre 2024. L’interfaccia scura modifica l’aspetto dell’applicazione passando da sfondi bianchi e tonalità di blu a una palette basata su grigi chiari e scuri, che risultano più riposanti per gli occhi in ambienti con scarsa illuminazione.

Come attivare il Tema Scuro su Google Foto

Attivare il tema scuro Google Foto Web è molto semplice. È sufficiente accedere al sito photos.google.com e fare il login con il proprio account. Una volta entrati, bisogna cliccare sull’icona delle impostazioni in alto a destra e aprire la sezione “Aspetto”. Da lì si potrà scegliere tra tre opzioni: tema chiaro, tema scuro oppure l’impostazione che si adatta automaticamente al tema del dispositivo in uso.

Il cambiamento del tema cromatico non influisce sulle funzionalità del servizio, ma migliora l’esperienza visiva e offre una maggiore coerenza estetica con il resto dell’ambiente operativo. Il tema scuro Google Foto Web rappresenta quindi un’aggiunta utile per tutti coloro che preferiscono un’interfaccia meno luminosa o desiderano uniformare l’aspetto dei loro strumenti digitali. Può essere disattivato in qualsiasi momento dalle stesse impostazioni, rendendo l’esperienza completamente personalizzabile. In questo modo gli utenti potranno modificare a piacimento l’aspetto visivo del servizio, adattandolo il più possibile alle proprie esigenze e necessità.