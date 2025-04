Google Play Libri: introdotte nuove modifiche

Nell’ecosistema Google, l’esperienza visiva ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale. L’azienda di Mountain View continua ad introdurre design innovativi che rendono l’interazione più piacevole ed intuitiva. A tal proposito, un recente aggiornamento per Google Play Libri ha portato una novità interessante. L’azienda ha ampliato il supporto ai colori dinamici, una caratteristica già presente in molte altre applicazioni del colosso. Google Play Libri ha adottato il design Material You. Ora si è finalmente adattata alle richieste degli utenti che apprezzano la personalizzazione dei colori. Una delle caratteristiche più amate di tale interfaccia.

Google Play Libri: novità in arrivo per il design

Prima di tale aggiornamento, l’applicazione manteneva un tema statico con sfumature di blu. Ciò indipendentemente dal tema selezionato sul dispositivo. Ciò significa che l’applicazione mostrava sempre lo stesso schema cromatico. Un aspetto che non permetteva molta personalizzazione visiva.

Con l’arrivo della versione 2025.3.7.2, il cambiamento è evidente. L’app ha iniziato a implementare i colori dinamici, che si adattano al tema scelto dall’utente. Tale novità non riguarda solo l’aspetto generale dell’interfaccia, ma anche i dettagli più piccoli e funzionali dell’app. L’aggiornamento non si limita solo a modificare i colori in superficie. Riguarda anche altri aspetti dell’interfaccia. Le barre di navigazione, la barra di ricerca, i pulsanti per i filtri e quelli per navigare tra le sezioni dell’app ora rispondono al tema dinamico. Integrandosi con il design dell’intero sistema operativo.

Tale livello di personalizzazione conferisce a Google Play Libri un aspetto più moderno e fluido. In grado di adattarsi ai gusti degli utenti e migliora la fruibilità dell’applicazione, L’aggiornamento rappresenta un passo importante nel processo di adattamento dell’app al design Material You. Portando una maggiore coerenza con altre applicazioni Google che hanno già adottato i colori dinamici. Al momento, il rollout è ancora in fase di distribuzione. Dunque, l’aggiornamento non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Non resta che attendere per sperimentale tale novità per Google.