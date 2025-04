YouTube Premium: Condividi video senza pubblicità

YouTube Premium sta cercando di attrarre sempre più utenti con nuove funzionalità pensate per offrire un’esperienza unica. Il colosso di Google ha introdotto una nuova opzione che permette agli abbonati di condividere video senza pubblicità con gli altri. Questa funzionalità, attualmente in fase di test in alcuni Paesi selezionati, come Argentina, Brasile, Canada, Messico, Turchia e Regno Unito, è un tentativo per rendere il servizio ancora più appetibile.

Gli utenti di YouTube Premium possono ora condividere fino a 10 video al mese senza interruzioni pubblicitarie. Ogni link generato consente ai destinatari di visualizzare il contenuto senza la fastidiosa pubblicità, proprio come se fossero anch’essi abbonati Premium. Questo permette loro di vivere un’esperienza simile a quella degli utenti paganti, anche se non sono abbonati al servizio. In questo modo, Google cerca di stimolare una prova gratuita del servizio, con la speranza che gli utenti decidano di sottoscrivere l’abbonamento.

YouTube Premium: Come funziona la nuova funzionalità di condivisione

Per utilizzare questa funzione, basta essere loggati con un account YouTube Premium e seguire pochi semplici passi. Una volta aperto il video che si vuole condividere, gli utenti dovranno cliccare su “Condividi” e selezionare l’opzione “Condividi senza annunci“. È possibile inviare il link tramite app di messaggistica o copiare il link per una condivisione diretta.

Tuttavia, Google ha precisato che alcuni contenuti non sono idonei per essere condivisi senza pubblicità, come i video musicali ufficiali, YouTube Originals, i live streaming e i film. Inoltre, ogni link potrà essere visualizzato senza pubblicità fino a 10 volte dai destinatari, e il link scadrà dopo 30 giorni dalla sua creazione.

Questa iniziativa, sebbene ancora in fase di sperimentazione, potrebbe segnare un passo importante verso una maggiore diffusione di YouTube Premium, offrendo agli utenti un assaggio dei benefici che questo abbonamento comporta. Con il tempo, la possibilità di condividere video senza pubblicità potrebbe diventare uno degli incentivi più potenti per fidelizzare nuovi abbonati.

