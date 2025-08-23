Google Foto: nuova scheda Crea per un accesso rapido agli strumenti creativi

Google ha avviato il rilascio della nuova scheda Crea all’interno dell’app Google Foto, con l’obiettivo di concentrare in un unico spazio tutte le funzioni pensate per dare libero sfogo alla creatività. L’aggiornamento, anticipato lo scorso mese, arriva dopo la riorganizzazione della barra di navigazione inferiore, ridotta a tre voci per semplificare l’esperienza d’uso.

La scheda è identificata da un’icona a forma di pennello e si trova tra le sezioni Raccolte e Cerca. All’interno, Google propone un’interfaccia dinamica con card animate che mostrano esempi di progetti creativi, un carosello con 16 modelli di collage e uno spazio dedicato alla realizzazione di highlight video. Questi ultimi possono essere avviati rapidamente grazie a suggerimenti intelligenti basati su persone, luoghi o attività riconosciuti nelle foto.

Funzioni e ridondanze con l’aggiornamento di Google Foto

Nonostante l’introduzione della scheda Crea, il pulsante “+” in alto a destra resta presente e continua a offrire scorciatoie per molte delle stesse funzioni, come collage, video ricordo e foto cinematiche. Questa sovrapposizione crea una certa ridondanza, anche se il menu tradizionale appare ora più orientato alla creazione di nuovi album, alla gestione delle stampe e alla condivisione con partner.

La nuova impostazione punta a rendere più immediata la scoperta degli strumenti creativi, evitando di dover navigare tra più sezioni o menu secondari. In questo modo, chi desidera modificare, combinare o trasformare le proprie immagini trova tutto in un punto centrale e facilmente accessibile.

Disponibilità per gli utenti

La scheda Crea è in distribuzione con la versione 7.40 di Google Foto per Android e sarà rilasciata anche su iOS. Al momento, però, non è visibile per tutti: la disponibilità è limitata e verrà estesa progressivamente a un numero sempre maggiore di utenti.

Con questa novità, Google Foto rafforza la propria vocazione non solo come archivio cloud per immagini e video, ma anche come hub creativo in cui dare vita a contenuti personalizzati in pochi tocchi.