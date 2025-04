Google Play Store Collections: scorciatoia e nuova Libreria

La funzione Google Play Store Collections è stata introdotta da Google nell’estate scorsa per semplificare la scoperta di nuove app e contenuti. I suggerimenti vengono proposti in base all’utilizzo personale delle app, migliorando così l’esperienza utente. Collections si presenta come un feed personalizzato all’interno dello store e si ispira al vecchio Google Now. Nonostante la sua utilità, questa funzione non è ancora disponibile in Italia, ma è attiva negli Stati Uniti per dispositivi Android 12 o versioni successive.

Negli ultimi aggiornamenti, sono stati apportati due miglioramenti principali a Google Play Store Collections. Il primo riguarda la scheda “Libreria App”, che è stata spostata in cima all’elenco delle sezioni. Questa Libreria divide automaticamente le app installate in cartelle tematiche, rendendo più semplice trovare ciò che si cerca. La seconda novità è l’introduzione di una scorciatoia attivabile con una pressione prolungata sull’icona del Play Store. La scorciatoia può essere anche trascinata nella schermata iniziale per un accesso diretto.

Google Play Store Collections: ecco la nuova scorciatoia

Collections è organizzata in otto categorie: Watch, Game, Read, Listen, Food, Shop, Social e la già citata Libreria App. Inoltre, è possibile accedere al contenuto anche attraverso un widget personalizzabile, che si adatta allo spazio disponibile nella schermata iniziale. Il widget può essere visualizzato come una barra orizzontale oppure espanso per occupare l’intera griglia. Queste opzioni migliorano l’usabilità e favoriscono una consultazione rapida delle app consigliate.

Per verificare se si dispone dell’ultima versione del Google Play Store, basta aprire l’app, toccare l’avatar in alto a destra, accedere a “Impostazioni > Informazioni” e selezionare “Aggiorna Play Store”. È importante ricordare che queste nuove funzionalità sono disponibili a partire dalla versione 45.4 dell’app. Anche se Google non ha ancora annunciato il rilascio in Italia, è possibile che in futuro le Google Play Store Collections vengano estese anche ad altri Paesi.