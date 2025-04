Razer rivoluziona il gaming portatile con il lancio di PC Remote Play

Razer ha ufficialmente lanciato una delle innovazioni più attese del 2025. Si tratta di RazerPC Remote Play, una piattaforma che promette di cambiare per sempre il modo in cui si vive il gaming. Dopo un’anteprima al CES di quest’anno, dove la versione beta ha riscosso grande entusiasmo, il servizio è ora disponibile su App Store e Google Play. Essa consente di giocare ai propri titoli preferiti per PC ovunque, in streaming diretto su dispositivi mobili. Il tutto con una qualità visiva impeccabile e una reattività senza precedenti.

Razer PC Remote Play: un’esperienza di gioco senza confini

Razer PC RemotePlay, consente lo streaming di giochi ad alta fedeltà da computer a smartphone, tablet o dispositivi portatili Windows. Non si tratta però solo di trasmettere. La piattaforma infatti ottimizza automaticamente risoluzione e frequenza di aggiornamento del display, sfruttando appieno le potenzialità grafiche del dispositivo mobile. L’interfaccia ridisegnata all’interno di Razer Cortex PC rende l’esperienza ancora più intuitiva. In più, la piena compatibilità con i controller RazerKishi, insieme a quelli per iOS e Android, offre un’esperienza di gioco precisa ed immersiva, paragonabile a quella di una console. Ancora, il supporto al codec AV1 garantisce una qualità superiore e una latenza ridotta.

L’aspetto più sorprendente di Razer PC Remote Play è la sua versatilità. Il sistema infatti funziona con Steam, Epic Games, PC Game Pass e altre piattaforme, rendendo possibile giocare ovunque con pochi semplici passaggi. Dopo aver installato le app RazerNexus e PC Remote Play sul proprio dispositivo mobile, è sufficiente accedere con il proprio RazerID e attivare il RemotePlay sul computer. Il sistema accoppia automaticamente i dispositivi, permettendo di avviare i propri giochi in un istante.

Anche sull’ iPad, la compatibilità con tastiera, mouse e trackpad offre nuove possibilità di gioco. In più, la funzione Razer Sensa HD Haptics accresce il coinvolgimento, riproducendo vibrazioni realistiche sincronizzate con le azioni sullo schermo. Il risultato è un’esperienza che supera i confini del gioco tradizionale. Insomma, con RazerPC Remote Play, il PC gaming diventa tascabile, sempre pronto, ovunque ci si trovi.