Vivo X200s: i miglioramenti del nuovo smartphone

Vivo è prossimo a lanciare sul mercato il suo nuovo smartphone, il Vivo X200s. Il grande evento è previsto per il 21 aprile. Il dispositivo sarà la versione migliorata del modello base X200, uscito lo scorso ottobre. Anche se non sarà un qualcosa di totalmente rivoluzionario, il X200s avrà degli aggiornamenti di spicco. Tra questi l’aumento della capacità della batteria, che passa da 5.800 mAh a 6.200 mAh. Questa, insieme alla ricarica wireless fino a 40 W, darà una notevole autonomia al dispositivo. Il telefono inoltre, si distingue anche per un piccolo ma importante aggiornamento hardware. Il chip MediaTek Dimensity 9400+ garantirà prestazioni maggiori rispetto al vecchio modello.

Lo smartphone Vivo X200s avrà un design elegante e molte colorazioni

Il design del Vivo X200s, nonostante cambi, manterrà delle caratteristiche del modello precedente. Lo schermo avrà 6,67 pollici a risoluzione 1,5K (1.220p) con bordi piatti. Si eliminerà invece la leggera curvatura che caratterizzava l’X200. Dietro, il modulo fotografico si noterà grazie alla presenza di un grande “oblò” centrale, con tre fotocamere da 50 MP ciascuna. La fotocamera teleobiettivo, che prima supportava uno zoom ottico 5x, ora si limiterà a uno zoom ottico 3x. Lo scanner di impronte digitali passerà poi da un sensore ottico a uno ultrasonico. Si migliora così la sicurezza e la velocità di sblocco.

Per quanto riguarda il look, Vivo X200s avrà dei dettagli raffinati. Le cornici saranno ultra sottili e il retro piatto con il modulo fotografico sporgente darà un aspetto moderno ed elegante. Il telefono sarà disponibile in quattro diverse colorazioni: nero, argento, viola e verde. Un aspetto importante che serve ad accontentare una vasta gamma di preferenze estetiche. La protezione contro polvere e liquidi è garantita da una certificazione IP68 e IP69. Si conferma così la resistenza del dispositivo al cattivo tempo e all’acqua. In pratica, il Vivo X200s sarà un ottimo aggiornamento dell’X200, con migliorie nelle prestazioni, autonomia e design.