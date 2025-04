Amazon regala la friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000: costa meno di 90€

Avete mai pensato di acquistare un unico prodotto avendo però a disposizione tantissime funzionalità? Se la cucina è la vostra passione questa friggitrice ad aria del marchio Philips non può mancare tra gli accessori che avete a disposizione. L’Airfryer Philips mette a disposizione dell’utente una vasta scelta di cotture: friggere, cuocere, grigliare, arrostire, disidratare, tostare, scongelare, riscaldare e non solo. Tutto in un unico prodotto pratico da utilizzare ma, soprattutto, di dimensioni compatte e adatto a qualunque tipologia di design.

Nonostante le dimensioni compatte, dispone di una capacità XXL per preparare piatti gustosi per più componenti della famiglia. La friggitrice ad aria XL Philips è stata infatti progettata pensando anche agli utenti con famiglia numerosa, ecco perché dispone di un cestello da 6,2L che corrisponde a ben 5 porzioni.

Philips Airfryer 3000: piatti gustosi senza grassi

La friggitrice ad aria è uno strumento innovativo che consente di ottenere piatti gustosi e croccanti senza dover aggiungere olio. Tutto questo viene reso possibile grazie a una speciale progettazione che include la tecnologia RapidAir. Come funziona esattamente? Il design a stella marina fa vorticare l’aria calda per creare pietanze deliziose, croccanti fuori e tenere dentro, anche senza l’aggiunta di olio. Chi non vorrebbe cucinare piatti gustosi per la propria famiglia e per i propri amici pensando anche ai grassi e alle calorie?

La soluzione c’è e oggi questa Philips Airfryer vi consente di realizzare ricette salutari e gustose in qualsiasi momento e, soprattutto, in poco tempo. L’app HomeID dedicata può essere utilizzata per scoprire nuove ricette anche per persone vegane e vegetariane.

La promozione attualmente in corso su Amazon sconta il prezzo di listino del 27% facendo crollare il prezzo a soli 84,99 euro. Approfittatene subito prima che sia troppo tardi.