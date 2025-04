Windows 11 e i PC non compatibili: l’upgrade resta vietato, anche con escamotage

Windows 11

Chi sperava di aggiornare un vecchio PC a Windows 11 dovrà rassegnarsi. Microsoft ha ribadito con chiarezza che non permetterà l’upgrade da Windows 10 su dispositivi non compatibili, nemmeno utilizzando trucchetti o scorciatoie informatiche. La decisione riapre il dibattito sulla longevità dei computer meno recenti e sull’approccio restrittivo dell’azienda in tema di compatibilità hardware.

Nessun aggiornamento ufficiale per PC non supportati

Microsoft ha aggiornato la documentazione ufficiale confermando che i dispositivi che non rispettano i requisiti minimi di Windows 11 non potranno essere aggiornati tramite il canale standard. In altre parole, anche se il sistema potrebbe funzionare tecnicamente su hardware più vecchio, l’azienda bloccherà gli upgrade diretti da Windows 10 a partire dalla fine del supporto previsto per ottobre 2025.

Tra i requisiti obbligatori figurano CPU recenti, supporto al TPM 2.0 (Trusted Platform Module) e Secure Boot, funzionalità spesso assenti nei PC più datati. Sebbene alcuni utenti abbiano finora aggirato questi limiti con strumenti non ufficiali, Microsoft ha chiarito che questi metodi non saranno più tollerati nei futuri aggiornamenti ufficiali.

Una scelta tecnica e strategica

La posizione di Microsoft si basa su motivazioni tecniche e di sicurezza. Il sistema operativo Windows 11 è stato progettato per funzionare in ambienti che garantiscano protezione a livello hardware, elemento centrale per la strategia futura dell’azienda. Il supporto nativo a funzioni come Credential Guard e virtualizzazione della sicurezza è reso possibile solo su macchine conformi.

Secondo Microsoft, l’apertura all’installazione su PC non certificati metterebbe a rischio stabilità, prestazioni e integrità del sistema, oltre a compromettere l’affidabilità degli aggiornamenti automatici. Per questo motivo, anche se tecnicamente possibile, l’upgrade su hardware non compatibile non sarà permesso né supportato.

Cosa accadrà dopo il 2025

Il supporto ufficiale a Windows 10 terminerà il 14 ottobre 2025. Dopo questa data, i dispositivi non aggiornabili a Windows 11 resteranno privi di patch di sicurezza, a meno che non si opti per piani di supporto esteso a pagamento, pensati soprattutto per aziende. Gli utenti consumer dovranno quindi scegliere se acquistare un nuovo dispositivo o restare con un sistema non più aggiornato.

In alternativa, alcuni potranno valutare sistemi operativi leggeri basati su Linux, compatibili con hardware più vecchio. Ma per chi vuole restare nell’ecosistema Microsoft, l’unica strada ufficiale sarà un nuovo PC conforme ai requisiti di Windows 11.