Quadricicli in Italia: il dominio dell’elettrico e il successo diFIAT

Il mercato italiano dei quadricicli sta vivendo una trasformazione importante. I dati del primo semestre 2025 mostrano un settore in forte crescita, portato avanti soprattutto dai modelli elettrici che conquistano ormai la maggioranza assoluta delle immatricolazioni. Sono sempre più numerosi i cittadini che scelgono questo tipo di veicolo per muoversi nei centri urbani, dove traffico e limitazioni alla circolazione rendono difficile l’uso delle auto tradizionali.

Secondo le rilevazioni di Dataforce, da gennaio a giugno i quadricicli elettrici hanno raggiunto quota 8.502 unità immatricolate. Registrando quindi un aumento del 33,36% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un successo che si contrappone al crollo dei modelli endotermici, fermi a 1.825unità e in calo del 50%. Nel complesso, le vetture a batteria rappresentano ormai l’82% del mercato dei quadricicli in Italia. Nei quadricicli leggeri gli elettrici hanno registrato 7.071 immatricolazioni, pari all’85% del settore. Anche nei quadricicli-pesanti (L7) la crescita è evidente, con oltre il 70% delle vendite affidato ai modelli a zero emissioni.

FIAT Topolino guida le classifiche

La regina indiscussa del mercato italiano è però la FIAT Topolino. La vettura infatti con 2.818 immatricolazioni nel primo semestre 2025 segna un aumento dell’89%. Il modello supera così la Citroen Ami, che si ferma a 2.592 unità con un calo dell’8,8%. Terzo gradino del podio per la Aixam e-City, in fortissima crescita con +167% e 1.011 vendite. Nel segmento L7, il primato spetta alla XEV YOYO con 728 immatricolazioni, seguita dal Mobilize Duo e dalla Silence S04.

Sul fronte dei motori tradizionali, i numeri raccontano invece una crisi senza precedenti. La Ligier JS50 resta il modello endotermico più venduto con 507 unità, ma perde oltre la metà delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente. Ancora peggiore la performance della Aixam City (-69%) e della Chatenet CH46 (-44%). L’unico segnale positivo arriva dagli “other quads” del settore L7, capaci di passare da 12 a 211 unità.

I dati dimostrano che la mobilità urbana italiana si sta orientando in modo deciso verso soluzioni sostenibili. I quadricicli elettrici non solo crescono nei volumi, ma conquistano anche la fiducia dei privati e delle aziende La FIAT Topolino, simbolo di questa transizione, rappresenta oggi il volto di un mercato in rapida evoluzione.