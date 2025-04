Truffa perfetta per rubare soldi anche ai più esperti: il messaggio è questo

Cosa accade quando gli utenti fronteggiano un messaggio che arriva tramite e-mail o all’interno dei messaggi sullo smartphone? Di certo la maggior parte di essi si allarma se si tratta di qualcosa di apparentemente grave, ma è proprio in questi casi che bisogna porre molta più attenzione alla questione. Le truffe purtroppo girano e oggi non si parla altro che di questo: nelle ultime ore gli utenti avrebbero identificato una nuova truffa che è stata segnalata a più riprese.

Purtroppo la problematica sta riguardando diverse zone d’Italia, con persone che purtroppo non sarebbero riuscite a tirarsi indietro. Questo tentativo di phishing è purtroppo in grado di rubare i dati personali ma anche di penetrare nei conti correnti svuotandoli inesorabilmente. Proprio per questo in basso abbiamo lasciato delle informazioni utili con i messaggi scritti per intero così da dare agli utenti un modo ulteriore per capire la situazione.

Truffa nuova e pericolosa, è così che i conti sono stati svuotati in men che non si dica in queste ore

Il testo scritto qui in basso è proprio quello che purtroppo è riuscito a fregare diverse persone nelle ultime ore. L’obiettivo dunque è quello di lasciarlo qui in modo che i nostri lettori possano capire di cosa si tratta in maniera precisa. Come si può vedere, almeno a primo impatto, sembra tutto convincente e reale, vi assicuriamo che non lo è. Ecco il testo da tenere a bada, senza cliccare su alcun link e senza scaricare allegati:

“Buongiorno,

trovi in allegato una citazione che ti riguarda.

PS: per qualsiasi informazione scrivi a questo indirizzo:

dr.centrale1@tutamail.com

Ora sei stato avvisato.

Cordiali saluti“.

Potrebbe trattarsi dunque di una situazione allarmante secondo molti, ma potete stare tranquilli in quanto non c’è nulla di cui temere. Cestinate questo messaggio è passate avanti, non avrete nulla di cui preoccuparvi.