Android Auto si rinnova: arriva il tasto per tornare subito al sistema dell’auto

Durante la guida, ogni gesto conta. Google lo sa bene. Ecco perché con un aggiornamento mirato, l’azienda ha introdotto una nuova funzionalità in Android Auto. Si tratta di un tasto rapido per uscire immediatamente dal sistema e tornare al software nativo dell’automobile. Questo comando compare in alto a destra dello schermo, accanto all’orario e all’indicatore della batteria. Alcuni utenti lo hanno già avvistato, soprattutto su modelli Toyota, dove spesso manca un tasto fisico per abbandonare Android Auto.

Distribuzione ancora incerta, ma l’obiettivo è chiaro: migliorare l’esperienza utente su Android Auto

Tale novità rappresenta un netto miglioramento rispetto all’opzione presente da tempo nell’app drawer. La quale richiedeva almeno due passaggi. Il nuovo pulsante ora invece consente un passaggio diretto e istantaneo alla schermata principale del veicolo. Ciò rende più agevole accedere alla radio, alle impostazioni o a funzioni specifiche dell’auto che non si integrano in Android Auto. Un tocco, e l’interfaccia della vettura torna visibile. In questo modo, la sicurezza alla guida può solo guadagnarne, riducendo le distrazioni.

Non tutti però hanno ancora ricevuto questa nuova funzione. Secondo alcune segnalazioni su Reddit, il suo lancio sarebbe limitato oppure in fase di test. Vi è infatti chi ha notato il tasto per qualche ora, per poi vederlo scomparire. Altri lo hanno osservato stabilmente, ma solo su determinate marche e modelli. In particolare, Toyota sembra tra le prime a beneficiarne, probabilmente per compensare l’assenza di un comando fisico dedicato.

Nonostante diverse case automobilistiche includano già un modo per tornare alla schermata principale del proprio sistema, l’integrazione diretta in Android Auto rappresenta un passo avanti. Google punta così a semplificare l’uso del sistema in ogni situazione, anche in auto prive di comandi rapidi. Il futuro dell’ intrattenimento si gioca anche su dettagli come questo, piccoli ma fondamentali. L’esperienza deve essere quindi intuitiva e soprattutto sicura, ogni aggiornamento va in questa direzione.