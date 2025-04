Truffa phishing e messaggi pericolosi: ecco il testo che vi svuota il conto

Nessuno si sarebbe immaginato di rischiare così tanto di fronte ad un messaggio arrivato tramite e-mail o tramite SMS proprio in queste ore. Purtroppo si tratta dell’ennesima truffa, un problema che ormai caratterizza da tempo l’Italia e tutto il mondo. I malviventi questa volta si sono inventati una nuova storia che mira sempre allo stesso obiettivo, ovvero quello di rubare i dati personali e farne qualsiasi cosa.

Più persone si sono ritrovate purtroppo anche a perdere i loro risparmi dal conto bancario, il tutto dopo aver cliccato su alcuni link presenti nel testo truffa. In basso a quest’ultimo viene indicato per filo e per segno proprio per dare modo al pubblico di capire di cosa si tratta.

Truffa in corso: attenti a questo nuovo messaggio che purtroppo sta fregando gli utenti in tutta Italia

Il messaggio che state per vedere è scritto qui in basso e parte subito catturando l’attenzione dell’utente facendogli credere di aver compiuto un’infrazione, la quale ovviamente non è mai esistita. Come si legge nel testo, sarebbe stata emessa una convocazione presso le autorità della polizia giudiziaria, cosa che di certo non viene notificata tramite una semplice e-mail. Non credete a nulla dunque, cancellate il messaggio ed evitate di scaricare qualsiasi allegato o di cliccare su qualsiasi link. Ecco il testo:

“Alla vostra attenzione,

A causa di un’infrazione riscontrata online, è stata emessa una convocazione a vostro nome.

Per maggiori dettagli, si prega di consultare il file allegato e di rispondere senza indugio dopo aver ricevuto questo messaggio.

**P.S.:** Per qualsiasi informazione, si prega di scrivere a questo indirizzo: pgiudiziaria39@gmail.com

Ora siete stati informati.

Cordiali saluti,

Polizia Giudiziaria“.

Purtroppo messaggi di questo genere stanno girando vertiginosamente in questi mesi e sono sempre di più le persone che portano a casa una cattiva esperienza da questi incontri all’interno della loro casella di posta elettronica.