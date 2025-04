iPhone 19 Pro avrà un design totalmente inedito

Gli iPhone 17 devono ancora arrivare ma sono già trapelate alcune notizie che fanno riferimento alle novità che Apple potrebbe introdurre su iPhone 19 Pro. Il dispositivo arriverà nel 2027, anno nel quale l’azienda celebrerà il suo ventesimo anniversario. Per l’occasione, dunque, potrebbero arrivare novità davvero rivoluzionarie, che potrebbero farsi evidenti soprattutto nel design dei dispositivi attesi. Mark Gurman di Bloomberg, fonte autorevole e sempre aggiornata per ciò che riguarda le mosse del colosso di Cupertino, sostiene che il melafonino di punta del 2027 sarà infatti totalmente rinnovato nel suo design.

iPhone 19 Pro: il design sarà totalmente stravolto

Secondo Mark Gurman, l’iPhone 19 Pro sarà totalmente rinnovato dal punto di vista estetico. Apple punterà alla realizzazione di un melafonino in cui il vetro sarà la principale componente. A tal proposito da tempo l’azienda deposita brevetti nei quali appaiono versioni dei suoi dispositivi in vetro, come Macbook, tastiere e Apple Watch, ma finora l’applicazione delle soluzioni brevettate non è stata effettuata per via di alcune problematiche riguardanti principalmente la fragilità del materiale. Le tecnologie più recenti potrebbero comunque far sì che il colosso riesca nel suo intento facendo tesoro di quanto attualmente sviluppato per la realizzazione del suo iPhone 17 Air. Proprio come quest’ultimo, l’iPhone 19 Pro potrebbe presentarsi come un dispositivo ultra-sottile, elegante e privo di bordi o cornici che vanno ad avvolgere il display.

In occasione del ventesimo anniversario, inoltre, Apple potrebbe stupire il suo pubblico proponendo anche il primo iPhone Fold. Anch’esso è stato protagonista di numerosissime anticipazioni e in più brevetti abbiamo avuto modo di osservare alcune idee del colosso. Le voci riguardo il suo arrivo nel 2027 si sono intensificate nell’ultimo periodo, anche se alcuni esperti sostengono che l’attesa sarà più breve e che entro il prossimo anno Apple potrebbe debuttare nel settore degli smartphone pieghevoli.

Le conferme in merito alle ultime notizie emerse sono ancora scarse ma non è da ritenere improbabile l’ipotesi che Apple abbia piani entusiasmanti per gli anni a venire.