Con HoMobile 250GB a 11,99 euro: il mercato si accende

Navigare senza pensieri è possibile, anche spendendo poco. Ora infatti, con l’offerta proposta da HoMobile, il traffico dati non è più un limite. L’operatore virtuale lancia un piano tariffario da 250GB a soli 11,99€ al mese, pensato per chi decide di portare il proprio numero. Il vantaggio non si limita però solo al prezzo mensile, in quanto anche l’attivazione ha un costo contenuto, a partire da 2,99€. Il valore preciso dipende dall’operatore di provenienza, ma in ogni caso resta tra i più bassi sul mercato.

HoMobile: un nuovo numero? Stesse condizioni e stessi vantaggi

A rendere l’offerta di HoMobile ancora più interessante è la totale assenza di costi per la SIM, fornita gratuitamente al momento dell’attivazione. L’unico contributo richiesto è una prima ricarica obbligatoria da 12€. Una volta completata la procedura, l’utente ha subito accesso al piano completo, che include anche minuti e SMS illimitati. L’iniziativa è disponibile online, attraverso il sito ufficiale, e nei numerosi punti vendita distribuiti sul territorio nazionale.

Chi desidera attivare una nuova linea può accedere alla stessa offerta, con condizioni identiche. In questo caso, l’attivazione ha un costo fisso di 2,99€. Anche qui, la SIM è gratuita e la ricarica iniziale resta di 12€. L’utente poi potrà iniziare a utilizzare il servizio subito, senza attese o vincoli contrattuali.

Oltre alla convenienza economica, HoMobile punta anche sulla semplicità di gestione e su un’interfaccia d’uso chiara. L’app ufficiale, scaricabile gratuitamente da AppStore e Play Store, consente di controllare il credito residuo, monitorare i consumi e ricaricare in pochi secondi. Per i pagamenti, il servizio accetta tutti i principali metodi tra cui Visa, Mastercard, Postepay, PayPal, Apple Pay e Google Pay.

In caso di dubbi o problemi, i clienti possono contare su un servizio di supporto efficiente, accessibile anche via web. L’operatore si distingue poi per l’attenzione a temi importanti come il parental control, l’accessibilità e la trasparenza tariffaria.