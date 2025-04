Xiaomi TV Box S 2nd Gen oggi in offerta speciale su Amazon

Il lettore multimediale in streaming 4K Ultra HD, TV Box S di seconda generazione è un prodotto eccellente che consente all’utente di accedere a tantissimi contenuti dedicati a tutti i componenti della famiglia. Non a caso, l’obiettivo del marchio cinese Xiaomi è stato quello di realizzare una soluzione unica per avere a portata di mano tantissimo intrattenimento con un’esperienza visiva e sonora unica.

La tecnologia 4K HDR e l’elaborazione 4K ad alta velocità, con riproduzione fino a 60fps, rendono eccellente l’esperienza di visione. Un’esperienza non solamente immersiva, dunque, ma ad altissima risoluzione. Lo sapete che oggi è il vostro giorno fortunato? Amazon sconta il prezzo di questo Xiaomi TV TV Box S di seconda generazione e fa scendere il prezzo di listino del 35%.

Ulteriori offerte Amazon sono sempre disponibili sui canali dedicati Tecnofferte e Codiciscontotech: non lasciatevi sfuggire tutte le occasioni.

TV Box S Xiaomi in offerta su Amazon

L’esperienza visiva eccellente non è l’unico punto di forza di questo TV Box. Per offrire un suono intenso e dettagliato, infatti, l’azienda cinese Xiaomi ha deciso di implementare il Dolby Audio e DTS. Questi ultimi sono in grado di offrire un effetto surround tridimensionale del tutto preciso.

Non manca il supporto a connessioni wireless e cablate. Inoltre, non è difficile effettuare collegamenti con altri dispositivi come, ad esempio, un disco rigido.

Siete pronti per riprodurre film preferiti, musica, giochi e altro ancora? Se la risposta è sì, non vi resta che procedere con l’acquisto di questo TV BOX dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Non dimenticate che, mentre è in corso la riproduzione, è possibile anche effettuare chiamate senza mettere in pausa i contenuti. L’offerta Amazon attualmente disponibile sconta il prezzo di listino del 35% e fa scendere il prezzo a soli 55,96 euro. Approfittatene subito perché l’offerta di cui parliamo potrebbe non essere disponibile più tardi.