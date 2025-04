GPT-5 promette un salto di livello, ma OpenAI gioca con cautela

OpenAI ci ha ripensato. Dopo aver messo in pausa il rilascio del suo modello di ragionamento o3 lo scorso febbraio, l’azienda torna sui suoi passi e annuncia non solo l’arrivo di o3, ma anche quello di un nuovo modello chiamato o4-mini. E tutto questo nel giro di poche settimane. Il cambio di rotta è stato spiegato direttamente da Sam Altman, CEO di OpenAI, in un post su X. Secondo lui, questa decisione è legata a doppio filo con l’arrivo ormai prossimo di GPT-5, il modello unificato su cui l’azienda sta puntando moltissimo.

GPT-5 sarà più potente, ma serve pazienza

La novità interessante è che GPT-5 dovrebbe superare le aspettative iniziali. Altman ha parlato di un salto di qualità notevole, ma anche di qualche ostacolo lungo il percorso. A quanto pare, far dialogare bene tra loro tutte le funzioni avanzate di GPT-5 si è rivelato più complesso del previsto. E prima di lanciare qualcosa che avrà, con ogni probabilità, una domanda altissima, OpenAI vuole essere sicura di avere la capacità tecnica per sostenerla.

Nel frattempo, si fanno strada anche i primi dettagli su come sarà strutturato GPT-5 per l’utente finale. L’idea è quella di offrire diversi livelli di “intelligenza” a seconda del piano di abbonamento. Gli utenti gratuiti avranno accesso a una versione base, mentre quelli con abbonamento Plus o Pro avranno accesso a versioni più avanzate. Non si parla solo di capacità di conversazione: GPT-5 integrerà anche voce, strumenti visivi come Canvas, funzioni di ricerca e ragionamento più profondo.

Ma il contesto è cambiato. Altri laboratori, come il cinese DeepSeek, stanno rilasciando modelli in modo molto più aperto, mettendoli a disposizione della comunità per test e applicazioni. OpenAI, notoriamente più prudente, sembra voler rispondere a questa crescente pressione mostrando i muscoli. E infatti, oltre a GPT-5 e ai vari o3 e o4-mini, l’azienda si prepara a rilasciare un nuovo modello open-source, il primo dai tempi di GPT-2, pensato per favorire la sperimentazione ma anche per mantenere alta l’attenzione sui temi della sicurezza.