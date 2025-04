Windows 11: Quick Recovery per i problemi di avvio

Temete il momento in cui il vostro PC si rifiuta di accendersi? Microsoft ha una soluzione innovativa: Quick Machine Recovery, una nuova funzionalità introdotta in fase di test per Windows 11.

Quando il sistema rileva un problema che impedisce l’avvio, entra automaticamente in Windows Recovery Environment (Windows RE), l’ambiente di ripristino integrato nel sistema operativo. Qui, tra le opzioni disponibili, compare Quick Machine Recovery. Una volta selezionata questa funzione, il PC chiederà di connettersi a internet tramite cavo Ethernet o Wi-Fi (supportando reti WPA). In questo modo, il sistema potrà raccogliere dati diagnostici relativi al problema e inviarli a Microsoft. Sulla base di queste informazioni, se disponibile, una soluzione mirata verrà scaricata e applicata tramite Windows Update, ripristinando il corretto funzionamento del computer senza bisogno di procedure manuali complesse.

Un aiuto concreto per utenti e amministratori IT

Quick Machine Recovery rappresenta una svolta importante per chi non ha competenze tecniche e per gli amministratori IT. In caso di problemi diffusi che colpiscono più dispositivi contemporaneamente, Microsoft potrà distribuire rapidamente le correzioni necessarie, permettendo ai computer bloccati di recuperare la piena operatività in modo automatizzato.

Gli amministratori IT avranno il controllo su questa funzione e potranno personalizzarne il comportamento. Sarà possibile attivare o disattivare QMR, preconfigurare le credenziali di rete per una connessione immediata, impostare intervalli di scansione e persino testare il sistema con pacchetti di correzione simulati, così da prepararsi a eventuali emergenze.

Attualmente, Quick Machine Recovery è in fase Beta e Microsoft ha annunciato l’intenzione di renderlo disponibile su tutte le edizioni di Windows 11, inclusa la versione Home. L’obiettivo è garantire un’esperienza più affidabile e ridurre i tempi di inattività causati da problemi imprevisti, offrendo una soluzione pratica e accessibile a tutti gli utenti.

Se siete interessati all’argomento e volete rimanere aggiornati sul mondo windows, vi consigliamo articoli simili cosi da non perdervi nessuna notizia.