Android 16: nuove potenzialità per gaming e streaming

Android 16 sta per realizzare la sua versione definitiva con novità importanti. Si vuole migliorare l’uso che ne fa l’utente, soprattutto per quanto riguarda il settore dell’intrattenimento. Il colosso sta infatti perfezionando le funzioni del sistema operativo con l’aiuto a nuove tecnologie grafiche e multimediali. Grazie all’integrazione delle API Vulkan e alla gestione avanzata dei codec multimediali, Android 16 si prepara a diventare la scelta ideale per chi gioca o fruisce di contenuti video e audio.

Innovazione importante per migliorare performance e risparmio energetico nelle app multimediali di Android.

Una delle principali novità riguarda Vulkan 1.4, l’ultima versione della popolare API grafica. Questa introduzione promette di migliorare l’esperienza di gioco su Android, grazie alla funzionalità “Host Image Copy“. È un cambiamento che permette di diminuire i tempi di caricamento dei giochi e l’uso della memoria della GPU. Si consentirà ai dispositivi di avere performance migliorate, soprattutto per i futuri modelli di smartphone pensati per Android 16.

Ma non solo giochi. Android vuole migliorare l’esperienza di streaming di musica e video. Ad oggi, ogni volta che un dispositivo riproduce contenuti multimediali, il sistema operativo è costretto a creare vari processi separati. Questo aumenta la complessità e riduce l’efficienza. Con l’introduzione dei codec multimediali “in-process” in Android 16, queste tecniche saranno semplificate, riducendo il carico sulla CPU e migliorando l’autonomia della batteria. I codec, come l’AAC, verranno eseguiti direttamente all’interno delle app, con notevoli benefici in termini di velocità e risparmio energetico.

Questa funzionalità, parte di Project Mainline, prevede anche una prerogativa importante. I codec dovranno essere scritti in un linguaggio sicuro per la memoria, come Rust. Inizialmente Google aveva pensato di mettere questa funzionalità per Android 15. Ma la decisione di posticiparla ad Android 16 darà agli sviluppatori il tempo necessario per realizzare il codice nel linguaggio richiesto. Con questi miglioramenti, Android 16 potrebbe davvero trasformarsi in un sistema ideale per gli amanti di giochi e contenuti multimediali.