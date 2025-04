Galaxy S25, prezzi in aumento: Fastweb rivede le offerte smartphone

A partire da aprile 2025, Fastweb ha aggiornato i costi dei suoi pacchetti smartphone. Oggi infatti assistiamo ad un aumento dei prezzi per tutti i modelli Samsung Galaxy S25. L’iniziativa, che coinvolge anche Vodafone, segue l’integrazione tra i due operatori, avviata dopo il closing dell’accordo con Swisscom a fine 2024. I Galaxy S25, acquistabili dallo scorso gennaio anche attraverso la promozione congiunta Fastweb + Vodafone, oggi costano di più. Ad esempio, il modello base da 128GB parte ora da 25€ al mese per 30 mesi. Invece la versione Ultra da 512GB raggiunge i 44€ mensili.

Fastweb e Vodafone insieme: al via la nuova rete mobile unificata

La precedente promozione, che garantiva Giga illimitati per 30 mesi, è stata rimossa, lasciando come unico bonus il raddoppio dei Giga mensili. Infatti chi sceglie di abbinare un Galaxy S25 a rate all’offerta Fastweb Mobile, ottiene 300GB anziché 150. Questa offerta parte da 8,95€ al mese e include anche minuti illimitati e 100 SMS.

Le alternative includono Fastweb Mobile Full da 9,95€ e FastwebMobile Maxi da 12,95€. Quest’ultima permette l’accesso a 600GB totali, ma solo se si abbina l’acquisto dello smartphone con finanziamento Findomestic.

Il passaggio di Fastweb sotto il controllo di Swisscom ha aperto la strada alla fusione con VodafoneItalia. Dal 25 aprile 2025 comincerà ufficialmente la migrazione delle SIM Fastweb verso la rete mobile Vodafone, con una conseguente dismissione della rete TIM per le nuove attivazioni. Attualmente, Fastweb utilizza ancora WindTre come rete di appoggio per i clienti non ancora trasferiti.

I Galaxy S25 acquistati tramite Fastweb sono compatibili con la rete 5G e con il VoLTE, che consente di effettuare chiamate su rete 4G. La velocità di navigazione raggiunge i 1,6Gbps in download. Gli utenti già clienti possono invece accedere al FastwebShop, disponibile tramite l’area MyFastweb. Tutto ciò con prezzi a partire da 750€ e rateizzazioni in 20 o 30 mesi.

Chi attiva una nuova SIM in negozio deve sostenere una spesa iniziale di 20€. In più, è possibile aggiungere l’opzione Fastweb Protect per una maggiore protezione del dispositivo, gratuita nei primi tre mesi o inclusa con Mobile Maxi.