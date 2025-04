Meta: niente più Fact-Checking USA

Con una decisione che ha già suscitato ampie discussioni nel mondo digitale, Meta ha ufficialmente messo fine al suo programma di fact-checking negli Stati Uniti. Tale passaggio rappresenta non solo un cambiamento nelle politiche interne dell’azienda. Ma anche un segnale chiaro sulla direzione futura della lotta alla disinformazione. Dopo anni di collaborazione con organizzazioni indipendenti e accreditate nel campo della verifica dei fatti, Meta sceglie ora una strada alternativa. Si tratta delle “Note della Comunità“. Uno strumento che mira a decentralizzare il controllo sull’informazione, affidandolo direttamente agli utenti.

Meta: nuove opzioni per la lotta alla disinformazione

Tale nuovo approccio, già sperimentato con successo (e critiche) da X, si fonda sull’intervento collettivo. Gli utenti stessi potranno suggerire contesti, correggere affermazioni o segnalare contenuti potenzialmente fuorvianti. Un modello che, almeno nelle intenzioni, vuole rendere la moderazione dei contenuti più partecipativa, flessibile e democratica. Le incognite, però, sono molteplici.

In primis, bisogna capire se un sistema gestito dalla community può davvero reggere l’urto della disinformazione organizzata e professionale. Spesso orchestrata da attori con forti interessi politici o economici. In passato, i fact-checker esterni hanno avuto il ruolo fondamentale di garantire una verifica imparziale e basata su fonti attendibili. Con la loro uscita di scena, il rischio è che le “Note” possano diventare terreno di scontro tra gruppi di diversa opinione.

Inoltre, il fatto che Meta abbia deciso di adottare tale svolta proprio mentre si verificano importanti cambiamenti politici e interni solleva dubbi sulla reale motivazione dietro tale scelta. La transizione segna l’inizio di una nuova fase per le piattaforme Meta. Una fase in cui l’efficacia del fact-checking non sarà più garantita da professionisti, ma affidata al pubblico digitale. Non resta che attendere e scoprire se tale decisione rappresenterà una reale innovazione. O se finirà per diventare un passo indietro nella battaglia per un’informazione libera e verificata.