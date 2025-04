Samsung Galaxy S25 Edge: il lancio è previsto per ottobre 2025

Samsung Galaxy S25 Edge

Secondo fonti attendibili, Samsung lancerà il Galaxy S25 Edge nel mese di ottobre 2025, riportando in vita la storica denominazione “Edge” per indicare un modello dal design inedito ma premium. L’informazione, riportata da un noto insider, segna una rottura con la tradizionale finestra di lancio di gennaio per la serie Galaxy S.

Un cambio di strategia nel calendario Samsung

Il Galaxy S25 Edge non fa parte del consueto trio di dispositivi S presentati a inizio anno. Samsung avrebbe deciso di introdurre il modello Edge più avanti nel 2025, per differenziarlo e collocarlo in una fascia ancora più alta del mercato. Il design dovrebbe riprendere le linee curve laterali dei vecchi Galaxy Edge, abbinate a una scheda tecnica allineata con i top di gamma della serie.

Questa scelta potrebbe permettere a Samsung di allungare il ciclo di attenzione commerciale sulla famiglia Galaxy S25, evitando la sovrapposizione con la linea pieghevole Galaxy Z, solitamente rinnovata in estate.

Galaxy S25 Edge: cosa aspettarsi

Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle specifiche tecniche, ma le indiscrezioni suggeriscono che Galaxy S25 Edge sarà un dispositivo distinto sia dal Galaxy S25 che dall’S25 Ultra, con un design più compatto e un display curvo su entrambi i lati. Dovrebbe montare lo Snapdragon 8 Gen 4 o una versione ottimizzata dell’Exynos 2500, a seconda dei mercati.

Sul fronte software, è attesa l’integrazione con Galaxy AI, il pacchetto di funzionalità basate su intelligenza artificiale introdotto da Samsung con la serie S24, con evoluzioni nelle aree di traduzione, fotoritocco e produttività.

Il Galaxy S25 Edge arriverà sugli scaffali a ottobre 2025, segnando il ritorno di una nomenclatura storica per Samsung e introducendo un nuovo flagship nella gamma. Una mossa strategica per distinguersi nel panorama Android e rafforzare la presenza del brand nella fascia premium del mercato mobile. Nelle notizie correlate, vi ricordiamo ad aprile verranno annunciati nuovi dettagli per il flagship più sottile della compagnia sudcoreana.