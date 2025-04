1Mobile lancia World Plus 5G: l’offerta con 150GB e minuti illimitati

Dal 1° aprile 2025, 1Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete Vodafone Italia, ha presentato una nuova offerta. Si tratta della World Plus 5G, la quale sostituisce la precedente versione World2XPlus. La novità principale riguarda l’introduzione di più Giga di traffico dati, con l’aggiunta della possibilità di navigare in 5G. Per lo stesso costo mensile di 9,99€, i clienti potranno godere di 120GB di traffico dati. I quali diventano 150GB a partire dal terzo rinnovo. La velocità di connessione raggiunge un massimo di 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Ciò a condizione che il dispositivo sia compatibile con il 5G.

1Mobile: dettagli sui costi e sui servizi aggiuntivi

L’offerta targata 1Mobile prevede anche minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali. Oltre a 320 minuti internazionali validi verso numerosi Paesi. Tra cui Austria, Brasile, Francia, Germania, Stati Uniti e molti altri. Si tratta di una soluzione completa, adatta a chi ha bisogno di una connessione veloce e conveniente sia per uso nazionale che internazionale. In più, l’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti, sia per chi attiva un numero nuovo che per chi richiede la portabilità del proprio numero da un altro operatore, fino al 30 aprile 2025.

Il costo mensile della World Plus 5G resta invariato rispetto alla versione precedente. Ma prevede comunque con l’aggiunta di vantaggi considerevoli, come il traffico dati in 5G. Il costo di attivazione per una nuova SIM è di 5€, mentre per chi effettua la portabilità da un altro operatore, l’attivazione è gratuita. Acquistando la SIM online, si aggiungono 5 euro per la spedizione. Mentre dal 6 dicembre 2024 sarà possibile acquistare anche eSIM al costo di 0,99 centesimi. I già clienti possono invece attivare la nuova offerta con un costo di cambio di 10€.

1Mobile ha anche previsto una serie di servizi aggiuntivi come la possibilità di attivare pacchetti extra nel caso in cui i Giga mensili vengano esauriti. In alternativa, gli utenti possono anticipare il rinnovo della propria offerta attraverso il servizio “restart”, disponibile via app o tramite l’Area Riservata. Un’altra novità riguarda il servizio di ricarica automatica. Il quale consente di ricaricare la SIM in modo automatico, evitando interruzioni del servizio.