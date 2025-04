1Mobile World Plus 5G, nuova promo ora con più giga

Tra i vari operatori telefonici virtuali in Italia c’è anche 1Mobile. Quest’ultimo propone anch’esso numerose offerte di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta. Si tratta della promo denominata 1Mobile World Plus 5G. In realtà, si tratta di una nuova versione della precedente offerta 1Mobile World 2XPlus, ma con un maggior quantitativo di giga per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

1Mobile World Plus 5G, arriva nuova promo ora con più giga per navigare

In questi ultimi giorni è stata resa ufficialmente disponibile una nuova super offerta dell’operatore telefonico virtuale 1Mobile. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione si chiama 1Mobile World Plus 5G, ovvero una nuova versione della precedente promo nota con il nome di 1Mobile World 2XPlus. La novità di questa offerta è la disponibilità di un maggior quantitativo di giga per navigare.

Nello specifico, gli utenti potranno ora utilizzare ogni mese 120 GB di traffico dati e poi 150 GB di traffico a partire dal terzo rinnovo. Questi giga saranno inoltre validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle di questa offerta non finisce qui. Gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche fino a 320 minuti per chiamare alcuni paesi esteri, ovvero:

Austria, Bangladesh, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia India Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Olanda, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e USA.

Si tratta dunque di un bundle piuttosto ricco. Nonostante questo, gli utenti dovranno sostenere un costo comunque contenuto pari a 9,99 euro al mese. Ricordiamo che, secondo quanto è emerso in rete, l’offerta in questione lanciata da 1Mobile sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 30 aprile 2025.