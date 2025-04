Citroen Ami versione Scarabeo: il gioco del design alla Milano Design Week 2025

La Milano Design Week 2025 si preannuncia come un palcoscenico unico, dove innovazione e creatività si intrecciano. Tra le protagoniste della manifestazione ci sarà la Citroen Ami, il quadriciclo elettrico che, già in passato, ha saputo attirare l’attenzione con le sue personalizzazioni audaci. Quest’anno, però, la sorpresa arriva grazie alla collaborazione con Spin Master, noto brand dell’intrattenimento e dei giocattoli. Il risultato di questo incontro è un’inedita special edition, un’auto che diventa palcoscenico per un gioco di parole. L’ispirazione arriva dal celebre Scarabeo, il gioco da tavolo che affascina da generazioni con la sua semplicità e la sua forza evocativa.

Il potere delle parole: mai giocato a scarabeo con una Citroen?

Non solo una macchina, ma una piattaforma per l’inclusività e la riflessione. La livrea della Citroen Ami sarà decorata con le letterine del gioco, in un mix di blu e colori accesi, creando un forte contrasto con l’ambiente circostante. Ogni dettaglio diventa un invito a riflettere sulla potenza delle parole. Con un semplice gioco, sarà possibile comporre frasi positive e messaggi di speranza. Messaggi contro il bullismo, ma anche per promuovere l’inclusione. Le letterine all’interno dell’abitacolo invitano ad esprimere pensieri e ideali in modo ludico e coinvolgente. Non solo estetica, quindi, ma un forte messaggio sociale che avrà il suo spazio all’interno della Design Week.

La Citroen è l’unica novità a fare capolino alla Milano Design Week. La FIAT Topolino, un altro quadriciclo elettrico dal design iconico, sarà protagonista di una personalizzazione in collaborazione con Gallo, il brand italiano specializzato in calzini. Le livree delle auto saranno ispirate ai motivi colorati della nuova collezione Primavera-Estate dell’azienda. Motivi a righe bicolore, a pois e pattern geometrici trasformeranno le piccole vetture in vere e proprie opere d’arte su ruote, pronte a circolare per le strade milanesi. Ancora una volta, il design e la moda si incontrano per portare un messaggio di allegria e freschezza. La Milano Design Week 2025 sarà così un appuntamento imperdibile per chi ama il design che non solo è bello da vedere, ma anche capace di stimolare riflessioni e cambiamenti. Quanto ancora il design può fare per la società?