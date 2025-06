1Mobile lancia Flash 120: nuova promozione per chi cambia operatore

Un’offerta pensata per i nuovi clienti in portabilità, è questa la proposta Flash 120 Limited Edition di 1Mobile, valida fino al 30 giugno 2025. La promozione prevede 120GB di traffico internet, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 40 SMS, tutto incluso a un prezzo super competitivo di 5,99€ al mese. L’attivazione è completamente gratuita per chi effettua il passaggio da qualsiasi altro operatore, mentre costa 4€ per le nuove SIM non in portabilità.

Attenzione ai dettagli: ecco le condizioni da conoscere prima di aderire alla promo 1Mobile

Chi desidera aderire può farlo facilmente online oppure nei negozi fisici 1Mobile, con la possibilità di monitorare tutto direttamente dall’app ufficiale o dall’Area Personale sul sito web ufficiale del gestore. Il traffico incluso è utilizzabile anche nei Paesi dell’Unione Europea, in conformità con la normativa europea in vigore. Ma, i giga non utilizzati nel mese in corso non possono essere recuperati nel successivo.

Per mantenere attiva la promozione, la portabilità deve essere completata entro il primo rinnovo o comunque entro 30 giorni dall’attivazione della SIM. In caso contrario, verranno addebitati i 4€ inizialmente non richiesti. Se poi l’utente decide di lasciare 1Mobile entro i primi 180 giorni, i bonus eventualmente ricevuti verranno trattenuti dal credito residuo in uscita. Un altro aspetto importante riguarda il rispetto delle condizioni di utilizzo. L’ offerta infatti è destinata a un uso personale e corretto, come specificato nelle Condizioni Generali di Contratto. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, l’opzione viene sospesa fino a una nuova ricarica effettuata. Due rinnovi consecutivi non saldati invece, porteranno alla sospensione automatica della promo.

Importante ricordare però che alcuni dispositivi potrebbero risultare incompatibili, in particolare quelli con sistema operativo Blackberry OS o modelli selezionati dei brand Brondi e Wiko. In questi casi, 1Mobile non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti legati a limiti hardware o software sopraindicati.