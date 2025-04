TikTok a favore dei bambini scomparsi: ecco come aiuta a ritrovarli

L’obiettivo di TikTok è quello di essere al fianco dei suoi utenti, soprattutto dei più giovani. Proprio per questo motivo, almeno negli Stati Uniti per adesso, i bambini scomparsi hanno un vantaggio in più: il social vuole rendere super visibili i loro dati e le loro foto. La piattaforma quindi mette a disposizione la sua grande popolarità e visibilità per mettere in circolazione un sistema che mostrerà agli utenti tutte le segnalazioni riguardanti minori che sono scomparsi nel nulla.tutto comparirà tra i “Per te“.

Tutto ciò è stato possibile stipulando una partnership con il National Center for Missing & Exploited Children. Questa organizzazione spende tutte le sue forze proprio per trovare ragazzi minorenni scomparsi. Ogni volta che verrà segnalato un caso, TikTok invierà notifiche agli utenti della zona con foto, dettagli del caso e un pulsante per contattare le autorità. In questo modo, chiunque si trovi nelle vicinanze potrebbe fornire informazioni utili.

TikTok al servizio dei minori scomparsi: ecco come funzionano gli avvisi

Chi non ha mai sentito parlare di AMBER Alert, dovrebbe continuare a leggere: si tratta di segnalazioni d’emergenza che negli USA sono molto frequenti e che servono per far girare velocemente informazioni sui minori scomparsi. TikTok ha già testato la funzione in Texas e i risultati sono stati molto positivi: solo nell’ultimo anno, gli avvisi pubblicati sulla piattaforma sono stati visualizzati oltre 20 milioni di volte. Questo dimostra quanto un social così popolare possa essere efficace anche in situazioni delicate.

TikTok sta inoltre investendo in altre funzionalità per la sicurezza, soprattutto per i più giovani. Oltre agli avvisi sui minori scomparsi, ha recentemente introdotto promemoria per adolescenti, che invitano a limitare l’uso dell’app nelle ore serali per favorire un rapporto più equilibrato con i social.

Un modello già adottato da altre piattaforme

TikTok non è la prima piattaforma a implementare questo sistema: negli anni, anche Facebook, Instagram, Uber, Waze e X (ex Twitter) hanno adottato soluzioni simili per diffondere rapidamente gli avvisi di scomparsa.

Ora resta da capire se e quando la funzione arriverà anche in altri paesi, Italia compresa. Se il sistema si dimostrerà efficace, potrebbe diventare un prezioso alleato per le autorità e per chi ogni giorno lavora per ritrovare persone scomparse.