TikTok in vendita: quattro potenziali acquirenti pronti a trattare

Il destino di TikTok negli Stati Uniti è ancora incerto, ma il presidente Donald Trump ha confermato che quattro gruppi sono in trattativa per l’acquisizione della piattaforma. La possibile vendita è legata alle preoccupazioni del governo americano sulla sicurezza dei dati, con l’obiettivo di separare le operazioni statunitensi di TikTok dalla società madre cinese ByteDance.

Chi potrebbe acquistare TikTok?

Trump non ha rivelato i nomi esatti dei soggetti interessati, ma ha dichiarato che si tratta di “quattro gruppi molto solidi” e che le offerte sono già in fase di valutazione. Tra i potenziali acquirenti, negli ultimi mesi si sono fatti i nomi di Oracle, di un consorzio guidato da Frank McCourt, ex proprietario dei Los Angeles Dodgers, e di altri investitori americani.

Alcune indiscrezioni suggeriscono che Elon Musk sia stato coinvolto in discussioni preliminari, ma il miliardario ha successivamente smentito qualsiasi interesse diretto nell’acquisto della piattaforma.

Il valore stimato per l’acquisizione della divisione statunitense di TikTok si aggira intorno ai 50 miliardi di dollari, una cifra che riflette la posizione dominante dell’app nel mercato dei social media. Trump ha inoltre suggerito che, come parte dell’accordo, il governo degli Stati Uniti potrebbe detenere una partecipazione del 50% nella nuova entità per garantire un controllo più diretto sulla gestione dei dati degli utenti americani.

Un aspetto cruciale della trattativa è il ruolo della Cina, dato che qualsiasi accordo di vendita dovrà ricevere l’approvazione del governo cinese, il quale potrebbe ostacolare l’operazione se ritenesse che la separazione da ByteDance danneggi gli interessi nazionali.

L’amministrazione americana ha fissato una scadenza per il 5 aprile per la vendita di TikTok, oltre la quale la piattaforma potrebbe essere vietata negli Stati Uniti se ByteDance non dovesse cedere il controllo delle sue operazioni nel paese. Tuttavia, Trump ha dichiarato di essere disposto a prorogare il termine, riconoscendo che una transazione di questa portata richiede più tempo per essere completata.

Se la vendita dovesse concretizzarsi, gli utenti potrebbero vedere cambiamenti nella gestione della privacy e delle policy della piattaforma, a seconda della strategia adottata dal nuovo proprietario. In caso di blocco totale di TikTok negli Stati Uniti, milioni di utenti e creatori di contenuti sarebbero costretti a migrare su altre piattaforme, come Instagram Reels e YouTube Shorts.

L’interesse di più acquirenti suggerisce che TikTok continuerà a esistere in qualche forma nel mercato statunitense, ma resta da vedere chi otterrà il controllo e quali saranno le conseguenze per il futuro dell’app.