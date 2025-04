Windows 365 Link debutta in Europa

Microsoft compie un passo importante verso la diffusione del cloud computing nelle aziende. Come? Con il lancio ufficiale di Windows 365 Link. Dopo una lunga fase di anteprima, che ha coinvolto oltre 100 imprese in tutto il mondo, il dispositivo è finalmente disponibile anche in Europa. Si tratta di un mini PC compatto, senza ventola e progettato per connettersi in modo rapido e sicuro al servizio Windows365. Trasformando così qualsiasi monitor in una postazione cloud operativa. Il prezzo annunciato per la Germania è di 419€, con distribuzione affidata alla catena Bechtle AG. Non è escluso però che lo stesso prezzo venga mantenuto anche in altri Paesi dell’Unione.

Windows 365 Link: massima sicurezza e supporto per il lavoro moderno

La filosofia alla base del Windows 365 Link è semplice. L’ azienda infatti si propone di ridurre al minimo la complessità dei dispositivi client, affidando l’elaborazione dei dati e l’esecuzione delle applicazioni alla nuvola. Il risultato è un sistema altamente gestibile, leggero e sicuro. Microsoft sottolinea come l’esperienza maturata durante il programma di anteprima abbia permesso di ottimizzare il dispositivo sia per gli utenti finali che per i reparti IT. Il client, infatti, viene automaticamente configurato tramite Microsoft-Intune e aggiornato di notte, riducendo così gli interventi manuali. Il tutto in un case grande quanto una mano.

Windows 365 Link si distingue anche per l’attenzione alla sicurezza. Il sistema operativo è bloccato, privo di dati e applicazioni locali, e impedisce troppe libertà amministrative all’utente. Questo approccio riduce notevolmente le possibilità di essere attaccato. Il dispositivo è dotato di funzioni avanzate come Secure Boot, TPM, crittografia BitLocker e Microsoft Defender for Endpoint, tutte attive di default. L’autenticazione avviene tramite Microsoft Entra ID con supporto per login senza password.

Il comparto hardware include una connettività completa con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, porte USB-A e USB-C, HDMI, DisplayPort, Ethernet e jack audio. Il processore Intel N250 consente una gestione fluida anche delle videoconferenze, grazie a un sistema dedicato per le chiamate ad alta fedeltà. Con 8GB di RAM LPDDR5 e 64GB di memoria UFS, supporta anche doppi monitor 4K e un’ampia serie di periferiche.