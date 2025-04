iOS 18.4 porta nuovi controlli per Apple Music e per la Musica d’Ambiente

Con l’arrivo di iOS 18.4, sono state diverse le novità che stanno passando in questi giorni sotto la lente d’ingrandimento degli utenti e della critica in generale. Apple ha introdotto quindi diverse migliorie legate all’intelligenza artificiale con Apple Intelligence ma non solo: c’è anche una piccola ma interessante novità che arricchisce l’esperienza d’ascolto su iPhone, anche al di fuori dell’app Musica. Si chiama Musica d’Ambiente, ed è pensata per accompagnare gli utenti in momenti specifici della giornata, come il relax, la concentrazione o il sonno.

Playlist per ogni stato d’animo: tutto per gli utenti Apple Music

Il cuore della novità è una serie di quattro controlli rapidi, ognuno legato a un preciso “mood”: Sonno, Relax, Benessere e Produttività. Ogni controllo lancia una playlist selezionata da Apple, ma volendo, si può personalizzare la scelta musicale in base ai propri gusti.

Ecco alcune soluzioni che si possono adottare in merito:

Sonno : Suoni per dormire; Beat della buonanotte; Bagno sonoro; Piano per addormentarsi;

Relax : Relax con il pianoforte; Ambient rilassante; LoFi Jazz; Pure Chill;

Produttività : BEATstrumentals; Frequenze binaurali; Pure Focus; Classica per aiutare la concentrazione;

Benessere: Pure Meditation; Spa; Battiti di yoga; Calma totale.

Ogni categoria ha una playlist preimpostata, ma per cambiarla basta accedere al Centro di Controllo, toccare l’icona “+” per la personalizzazione, selezionare il controllo Musica d’Ambiente e modificare la playlist associata.

Dove compaiono i controlli su Apple Music

I nuovi comandi possono essere posizionati in vari punti del sistema:

Centro di Controllo ;

Schermata di blocco ;

Tasto Azione (sui modelli compatibili);

Dynamic Island, sui modelli più recenti.

Durante la riproduzione, i controlli restano visibili, rendendo tutto più semplice e immediato, senza dover aprire l’app Musica. È un modo pratico per immergersi in un’atmosfera musicale coerente con il proprio umore, con un solo tocco. Tutto molto comodo e soprattutto rilassante, proprio come piace agli utenti Apple.