Amazon: cos’è e come funziona Buy For Me

Amazon non resta immune al diffondersi degli agenti AI e presenta Buy For me, l’assistente che ti guida nell’acquisto di prodotti da altri siti. Adesso sarà possibile acquistare prodotti anche da altri e-commerce senza abbandonare l’app grazie a un’assistente basato su Amazon Nova Act. Il colosso dell’e-commerce rivoluziona così il modo di fare acquisti online compiendo tutte le azioni necessarie senza l’intervento umano.

Amazon Buy for me rivoluziona l’e-commerce: potrai fare acquisti senza compiere alcuna azione

La nuova funzione Buy for me di Amazon è attualmente in fase di test ma presto potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti, che dovranno semplicemente indicare il prodotto che intendono acquistare e, qualora non fosse presente sull’app Amazon, sarà l’assistente digitale a ricercarlo su altri siti web, selezionare il prodotto e inserire tutti i dati necessari per poter completare l’acquisto. Amazon mira così a ridurre al minimo l’intervento umano permettendo agli utenti di ottenere un risultato efficace e veloce, in totale sicurezza. Il colosso chiarisce, infatti, che i dati riguardanti la modalità di pagamento saranno inseriti in maniera criptata così da garantire la sicurezza necessaria e il controllo dei dati sensibili ma ciò non placa il diffondersi di dubbi riguardo l’affidabilità del servizio. A tal proposito soltanto l’esperienza potrà decretare l’affidabilità del servizio introdotto dal colosso, che potrebbe così rivoluzionare il modo di fare acquisti online, per l’ennesima volta.

Buy for me si propone come una delle funzioni di Amazon Nova Act, l’agente AI annunciato dall’azienda soltanto pochi giorni fa che mira a potenziare i servizi grazie all’intelligenza artificiale, che rende l’agente in grado di eseguire alcune semplici operazioni e navigare sul web. Presto Amazon potrebbe, inoltre, integrare Nova Act ad Alexa+ al fine di rendere l’assistente virtuale ancora più efficiente. Le novità potrebbero presto essere distribuite a tutti gli utenti ma il colosso non ha ancora annunciato una data di rilascio ufficiale.