Samsung Galaxy S25 Edge, la scheda tecnica è molto interessante

L’attesa verso il Galaxy S25 Edge si sta facendo sempre più intensa e gli utenti non vedono l’ora di poter scoprire maggiori dettagli sul flagship compatto messo a punto da Samsung. L’azienda coreana lo ha annunciato ad inizio anno ma non ha ancora fornito dettagli sulla commercializzazione.

Le nuove indiscrezioni trapelate in rete indicano che il lancio potrebbe avvenire il prossimo 13 maggio con uno slittamento di circa un mese rispetto a quanto precedentemente preventivato. In attesa di una conferma ufficiale da parte di Samsung, andiamo a raccogliere tutte le informazioni trapelate per delineare la probabile scheda tecnica del dispositivo.

Il flagship compatto si preannuncia veramente interessante grazie ad una scheda tecnica di assoluto livello. Stando a quanto emerso, il dispositivo sarà caratterizzato da un display AMOLED con una diagonale 6,6 pollici e lo schermo supporterà il refresh rate a 120Hz e risoluzione 2K.

Attesa per il Galaxy S25 Edge, scopri le ultime informazioni sulle specifiche tecniche e il prezzo di lancio del flagship compatto

Il SoC scelto da Samsung è il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, lo stesso utilizzato per gli altri device della serie Galaxy S25, per garantire le massime performance. Grazie ai 12GB di RAM e a 512GB di memoria interna, il sistema potrà assecondare tutte le esigenze degli utenti in termini di produttività, svago e Intelligenza Artificiale.

Samung ha lasciato intendere che il Galaxy S25 Edge sarà un flagship sotto ogni punto di vista ma dalle dimensioni compatte. Per raggiungere questo obiettivo, il dispositivo avrà alcuni compromessi tecnici come il numero di ottiche posteriori che saranno due invece che tre. Tuttavia, il sensore principale sarà da 200MP e potrà contare sul supporto di una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 10MP con ottimizzazioni per lo scatto dei selfie.

Un ulteriore compromesso tecnico sarà la batteria da 3.900mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W ma speriamo che le ottimizzazioni software possano migliorarne l’autonomia. Il device verrà lanciato con la One UI 7 basata su Android 15 e Samsung garantisce il supporto software per sette anni.

La scocca in titanio consentirà di mantenere basso il peso del dispositivo che si aggirerà sui 160 grammi. L’azienda coreana commercializzerà il device nelle tonalità Titanium Silver, Titanium Jetblack e Titanium Icyblue. Il prezzo di lancio atteso è di 1.249 euro ma bisogna attendere la conferma da parte di Samsung.