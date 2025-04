iPhone 17: anche il modello base con display OLED, la qualità si alza

Per anni, Apple ha riservato i suoi display migliori ai modelli “Pro”. Chi sceglieva un iPhone base sapeva di rinunciare a qualcosa, in particolare alla fluidità e alla tecnologia degli schermi a 120 Hz. Ma con la serie iPhone 17 le cose potrebbero cambiare per davvero.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti asiatiche – in particolare il sito etnews.com – tutti e quattro i modelli in arrivo nel 2025 monteranno lo stesso pannello OLED di ultima generazione firmato Samsung, l’M14. Si tratta del display attualmente usato su iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, e considerato il più avanzato prodotto finora da Samsung.

Una rivoluzione attesa da anni

Il salto di qualità non si ferma al tipo di pannello. A quanto pare, anche gli iPhone “non Pro” diranno addio finalmente ai 60 Hz: al loro posto arriverà la tecnologia ProMotion a 120 Hz, introdotta su iPhone 13 Pro e mai arrivata sui modelli standard fino ad oggi. Con essa, anche l’Always-On Display sarà finalmente possibile su tutta la gamma, grazie alla capacità del pannello di abbassare la frequenza di aggiornamento fino a 1 Hz, risparmiando così batteria.

La novità riguarda quindi sia iPhone 17 e iPhone 17 Air, sia ovviamente i due modelli Pro. La scelta di unificare i componenti tra le versioni sembra legata alla volontà di ridurre i costi produttivi, aumentando gli ordini a Samsung e beneficiando delle classiche economie di scala.

Apple ha scelto solo Samsung: potrebbe essere addio a BOE

La decisione di puntare tutto su Samsung potrebbe però avere un effetto collaterale: BOE rischia di rimanere fuori dai giochi, visto che i suoi pannelli non avrebbero mai del tutto convinto Apple. LG dovrebbe invece restare tra i fornitori, ma in misura minore.

Se le stime sono corrette, gli ordini per i pannelli OLED M14 supereranno i 90 milioni di unità, un numero enorme che confermerebbe l’intenzione di Apple di usare questo display per tutta la linea. Curiosamente, nemmeno Galaxy S25 Ultra dovrebbe adottare l’M14, ma una versione evoluta del vecchio M13.

A differenziare gli iPhone 17 tra loro, quindi, non sarà più la qualità dello schermo, ma altri aspetti come le fotocamere, i materiali e le funzioni esclusive dei modelli Pro. Un cambiamento importante, che potrebbe spingere molti a riconsiderare i modelli base come scelta concreta, senza troppi compromessi.