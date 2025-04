OnePlus 13T: ufficiale la data di rilascio del nuovo smartphone

OnePlus ha finalmente confermato il lancio imminente del suo nuovo dispositivo. Si tratta del modello 13T, che arriverà nel mese di aprile. Lo smartphone sarà inizialmente disponibile in determinati mercati. Ovvero quello cinese e vietnamita. Il OnePlus 13T è stato progettato per offrire prestazioni elevate in un formato compatto. Puntando su una combinazione di specifiche di fascia alta e un design raffinato. Il nuovo dispositivo si preannuncia come un top di gamma dalle dimensioni contenute. Destinato a catturare l’attenzione degli utenti in cerca di uno smartphone potente, ma comodo da usare.

OnePlus 13T: le caratteristiche del nuovo modello

Al momento, il design ufficiale non è ancora stato confermato. Alcuni rumor suggeriscono che il OnePlus 13T potrebbe seguire una linea estetica simile a quella di modelli precedenti. A ciò si unisce un comparto fotografico che richiama il design del Xiaomi Mi 11 Lite. Sarà rifinito in metallo e con una scocca posteriore in vetro. Secondo le informazioni trapelate, lo smartphone presenterà un display piatto da 6,3 pollici. Con una risoluzione 1,5K. Anche con le sue dimensioni compatte, il dispositivo potrà vantare una batteria di ben 6200 mAh. Inoltre, la ricarica rapida sarà supportata con una potenza di 80 W.

Il nuovo OnePlus 13T sarà alimentato dal chip Snapdragon 8 Elite. Uno dei più potenti e diffusi processori attualmente in circolazione. Il prezzo dovrebbe essere decisamente competitivo. Si parla, infatti, di un prezzo di lancio inferiore di 550 dollari. Una cifra che potrebbe rendere il OnePlus 13T il modello più economico con Snapdragon 8 Elite sul mercato.

Per ora, le informazioni rimangono per lo più rumor. Sarà, dunque, necessario attendere conferme ufficiali da parte di OnePlus. In attesa di notizie certe, l’interesse per nuovo dispositivo diventa sempre più alto. Non resta che seguire gli sviluppi dei prossimi giorni per scoprire se tali anticipazioni si riveleranno corrette. O se saranno, invece, annunciati cambiamenti a tale assetto per il nuovo smartphone.