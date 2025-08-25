AMAZON: offerte strepitosa con sconto PAZZO sull’iPhone 16 Pro

Amazon ha come sempre grandi offerte tutti i giorni, ma questa volta forse si è superato per davvero. Certo, scegliere tra le promo sembra difficile, ma fidatevi se vi diciamo che stavolta ha qualcosa da non perdere assolutamente se volete risparmiare come si deve. Uno smartphone Apple? Questo è proprio ciò che vi attende! Accendere per la prima volta l’iPhone 16 Pro è come entrare in una nuova dimensione e lo scoprirete acquistandolo ad un prezzo super grazie ad Amazon. C’è un display Super Retina XDR da 6,3 pollici che lascia senza fiato e un frontale in Ceramic Shield che resiste come uno scudo vero. La potenza del chip A18 Pro spinge Apple Intelligence a livelli mai visti, con un’intelligenza artificiale che ti comprende, ti assiste e ti sorprende come mai. Ora devi solo conoscerne il costo!

Perché acquistare con Amazon conviene!

Il nuovo Apple iPhone 16 Pro 128 GB è ora disponibile su Amazon nella versione titanio nero. Il prezzo è di 999 euro, grazie a un 19% di sconto che rende l’acquisto ancora più irresistibile. È un telefono 5G progettato per stupire, compatibile con AirPods e pensato per prestazioni eccezionali, superbe. La fotocamera Fusion da 48MP apre scenari inediti. Scatta video in Dolby Vision 4K a 120 fps e porta la qualità a un livello superiore. Lo zoom rapido e la profondità di campo regolabile ti permettono di catturare l’attimo senza esitazioni. Con gli Stili fotografici di nuova generazione, le immagini si trasformano e restano modificabili nel tempo. La batteria offre un’autonomia che supera ogni aspettativa, mentre il chip A18 Pro assicura giochi AAA e funzioni avanzate per foto e video. Amazon è nuovamente lo store dei sogni, il luogo perfetto per avere il tuo nuovo e super iPhone! Clicca qui ed acquistalo adesso!