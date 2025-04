Hyundai NEXO: le innovazioni sull’uso dell’idrogeno

Hyundai continua a investire nella tecnologia Fuel Cell. Confermando il suo impegno per i veicoli alimentati a idrogeno. Il debutto della nuova NEXO rappresenta un passo importante verso una mobilità sostenibile ed innovativa. Tale SUV, che arriverà anche in Europa entro la fine dell’anno, promette miglioramenti importanti per design, prestazioni e autonomia.

La nuova NEXO si distingue per il suo aspetto robusto e moderno. Lo stile “Art of Steel” conferisce al SUV linee scolpite e un frontale imponente. Quest’ultimo è caratterizzato da fari a LED sottili e da quattro elementi luminosi aggiuntivi sul paraurti. Anche la parte posteriore riprende suddetto schema con gruppi ottici a quattro elementi. Le dimensioni del veicolo sono 4.750 mm in lunghezza, 1.865 mm in larghezza e 1.640 mm in altezza. Con un passo di 2.790 mm, garantendo così ampio spazio interno e una capacità di carico massima di 993 litri.

Hyundai: punta tutto sull’idrogeno

Dal punto di vista tecnico, Hyundai ha ottimizzato il sistema Fuel Cell. Ciò per garantire maggiore durata e migliore efficienza. Il motore elettrico è da 150 kW (204 CV). E 350 Nm di coppia. Con l’accelerazione che va da 0 a 100km/h. In appena 7,8 secondi. La velocità massima è di 179 km/h. Il sistema di alimentazione comprende una batteria da 2,64 kWh. Con una potenza di 80 kW. Ed anche un modulo Fuel Cell da 110 kW. Il serbatoio dell’idrogeno ha una capacità aumentata a 6,69 kg. Consentendo un’autonomia di circa 700 km. Il rifornimento ad una stazione di idrogeno richiede appena 5 minuti.

All’interno, il SUV offre un ambiente minimalista e tecnologico. La plancia ospita un ampio pannello curvo che integra il display della strumentazione digitale e il sistema di infotainment. Non mancano i piccoli schermi laterali per la visualizzazione delle immagini delle telecamere che sostituiscono gli specchietti retrovisori tradizionali. Inoltre, i sedili Premium Relaxation sono dotati di poggia-gambe regolabili. L’illuminazione ambientale e il tetto panoramico contribuiscono a creare un’esperienza più piacevole e rilassante.

Inoltre, la nuova NEXO presenta numerosi sistemi di assistenza alla guida. Raggiungendo il Livello 2 di guida autonoma. Inoltre, la vettura è dotata della tecnologia e-Handling System per massimizzare le prestazioni di guida. Insieme alla manovrabilità in curva. Inoltre, l’esperienza di guida viene arricchita con la funzione Voice Recognition Generative AI. Quest’ultima introduce capacità avanzate nell’assistente vocale.

La gamma di colori comprende sei varianti eleganti e moderne. Tra cui Creamy White Pearl, Phantom Black Pearl e Ocean Indigo Matte. Con tale nuova generazione della NEXO, Hyundai riafferma il suo ruolo nel settore dei veicoli a idrogeno. Offrendo una soluzione ecologica e avanzata per la mobilità.