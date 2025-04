Hyundai IONIQ 6: ecco i dettagli del nuovo restyling

Hyundai ha annunciato il restyling della IONIQ 6. L’azienda automobilistica conferma il suo impegno costante. Soprattutto nel migliorare il design e la tecnologia delle sue vetture elettriche. Non c’è stata la presentazione della versione definitiva di tale modello. Ma le prime immagini e informazioni rilasciate dalla casa coreana mostrano un’evoluzione importante. Con un’estetica più sportiva ed elegante.

Hyundai: dettagli sul restyling della IONIQ 6

Il cambiamento più evidente riguarda la parte frontale. Quest’ultima risulta completamente ridisegnata. Per conferire alla vettura un aspetto più dinamico e moderno. Le nuove luci diurne a LED con firma luminosa a pixel donano alla IONIQ 6 un carattere distintivo. Mentre i fari principali sono integrati nel paraurti. Conferendo un design più pulito e aerodinamico. Anche il paraurti è stato aggiornato con nuove prese d’aria. Quest’ultime enfatizzano l’aspetto aggressivo del modello.

Mentre la parte posteriore ha subito alcune modifiche. Hyundai, infatti, ha eliminato lo spoiler inferiore e rivisto la forma di quello principale. Migliorando la fluidità della silhouette senza compromettere l’efficienza aerodinamica. Lateralmente, la IONIQ 6 si distingue per nuove minigonne. Insieme a cerchi in lega dal design rinnovato. Anche gli interni sono stati oggetto di aggiornamenti mirati a migliorare il comfort e la qualità. Il nuovo volante presenta un design inedito. Mentre i materiali e i rivestimenti dell’abitacolo sono stati rinnovati. Inoltre, la console centrale è stata ridisegnata e il display dedicato al controllo del clima è ora più grande e intuitivo.

Per la versione N Line, Hyundai ha voluto conferire un look più sportivo attraverso un body kit specifico. Il frontale si arricchisce di un paraurti con ampia griglia e prese d’aria maggiorate. Mentre il posteriore presenta elementi stilistici ispirati al concept RN22e Rolling Lab. Sul fronte tecnico, Hyundai non ha ancora rilasciato dettagli sulle eventuali modifiche. Ma è probabile che la gamma attuale presenti possibili miglioramenti. Maggiori informazioni saranno diffuse in occasione della presentazione ufficiale delle nuove vetture Hyundai per il mercato europeo. Evento atteso nei prossimi mesi.