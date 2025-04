Segway Navimow X3: le caratteristiche del nuovo tosaerba

Segway Navimow si prepara alla sua recente innovazione per il settore dei robot tosaerba. L’azienda, infatti, ha presentato la sua nuova serie X3, composta da quattro modelli all’avanguardia. I dispositivi X315, X330, X350 e X390, sono pensati per la manutenzione di prati fino a 10.000 m². Inoltre, promettono prestazioni superiori, combinando tecnologia avanzata e facilità d’uso. Tutto per ottenere un taglio preciso ed efficiente. Uno degli aspetti più impressionanti della serie Navimow X3 è la capacità di coprire fino a 5.000 m² in sole 24 ore. Garantendo una manutenzione rapida ed efficace anche per i prati più estesi.

Segway Navimow: i dettagli dei nuovi tosaerba

Tali robot presentano un’autonomia che arriva fino a 1.200 m² per singola carica. Inoltre, sono dotati di un sistema di ricarica veloce. Caratteristiche che assicurano continuità operativa senza interruzioni prolungate. La serie X3 è equipaggiata con il sistema EFLS 3.0. Quest’ultimo introduce aggiornamenti importanti nella copertura RTK e nella tecnologia di navigazione avanzata VSLAM e VIO. Tali miglioramenti consentono ai robot di operare con precisione anche in ambienti con segnale GPS debole o ostacoli complessi. Come nel caso di giardini con alberi, pergolati o strutture sopraelevate.

L’efficienza dei robot Segway è garantita da un avanzato sistema di taglio. Quest’ultimo è composto da sei lame e da un innovativo disco anti-ostruzione. Elementi che migliorano la qualità del taglio e riducono la necessità di manutenzione extra. Inoltre, la tecnologia VisionFence aggiornata offre un campo visivo di 300 gradi. Ciò è possibile grazie a tre telecamere e un sensore ToF. In tal modo, il robot riconoscere oltre 200 tipi di ostacoli. Evitando anche oggetti sospesi come altalene, decorazioni o trampolini.

Il TÜV Rheinland ha certificato la serie X3 come la più efficiente della sua categoria. Un riconoscimento mai conferito ad un robot tosaerba. I nuovi robot tosaerba della serie Navimow X3 sono disponibili per l’acquisto in Italia tramite rivenditori autorizzati e grandi catene come Leroy Merlin. I prezzi consigliati partono da 2.499 euro per il modello X315 fino a 4.999 euro per il top di gamma X390.