Hyundai INSTEROID: in arrivo la novità ispirata al gaming

In un settore in continua evoluzione, Hyundai continua a ridefinire il proprio ecosistema. A tal proposito, è interessante evidenziare il lancio della nuova rivoluzionaria concept car INSTEROID. Tale veicolo presenta un design automobilistico con l’estetica dei videogiochi e un livello di personalizzazione senza precedenti. INSTEROID si propone di conquistare le nuove generazioni, offrendo un’esperienza di guida emozionante ed interattiva.

Hyundai: i dettagli relativi alla nuova concept car

Il nome stesso racchiude lo spirito della vettura. La giocosa dinamicità di “INSTER” combinata con la potenza esplosiva di “STEROID”. Tale connubio dà vita ad un’auto che unisce sportività e gamification. L’aspetto di INSTEROID è audace e futuristico, caratterizzato da una larghezza imponente. Con ruote dal design ispirato alle corse e dettagli aerodinamici. Il posteriore è dominato da un enorme spoiler ad ala e un diffusore che migliora le prestazioni. Ogni dettaglio è stato progettato con un approccio rivolto alla performance e alla personalizzazione.

All’interno, l’abitacolo è un omaggio al mondo del gaming. Con sedili a guscio, roll cage e un volante futuristico. L’intero sistema di infotainment è altamente interattivo. Offrendo una firma sonora unica e dettagli personalizzabili attraverso la Message Grid. Inoltre, la modalità Drift aggiunge un ulteriore livello di divertimento alla guida. E non è tutto. Hyundai ha scelto materiali eco-sostenibili per l’abitacolo. L’azienda ha optato per tessuti a maglia 3D realizzati con filati riciclati. Il design si fonde con la tecnologia per creare un’esperienza multisensoriale unica.

Hyundai ha svelato INSTEROID in un evento esclusivo a Peaches D8NE, a Seoul. L’azienda ha accompagnato la presentazione con esperienze di gaming dedicate. Tra cui un gioco sviluppato appositamente in cui i partecipanti possono trasformare INSTER in INSTEROID raccogliendo potenziamenti. La nuova vettura Hyundai sarà esposta al Seoul Mobility Show dal 3 al 13 aprile. Offrendo ai visitatori l’opportunità di vedere da vicino tale innovazione. Con il suo design visionario e le sue caratteristiche all’avanguardia, INSTEROID punta al futuro in un’unica esperienza senza precedenti.