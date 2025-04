Huawei: arriva la ricarica megawatt per camion elettrici

Huawei, dopo l’annuncio di BYD e Zeekr, è pronta a introdurre colonnine di ricarica ad altissima potenza in Cina. L’azienda, conosciuta per i suoi smartphone, porterà ad un salto tecnologico nel mondo delle vetture non ancora sperimentato. Il nuovo sistema Huawei sarà presentato tra pochissimi giorni, il 22 aprile. Pare che questo avrà una potenza di picco di 1,5 MW e supporterà 2.400 A. Ciò che ha voluto fare l’azienda è stato rendere la ricarica più rapida e accessibile, rispondendo alle crescenti esigenze anche dei veicoli pesanti, come i camion elettrici. Come intuibile, i camion elettrici richiedono una potenza maggiore rispetto alle auto e Huawei ne ha tenuto conto. Queste colonnine ad alta potenza sono pensate per garantire una ricarica rapida, cruciale per la transizione verso l’elettrificazione dei trasporti pesanti.

Huawei: una velocità di ricarica sorprendente

Stando alle prime dichiarazioni, il nuovo sistema di Huawei sarà in grado di ricaricare 20 kWh al minuto. Se un camion potesse sfruttare appieno questa potenza, una ricarica completa richiederebbe solo 15 minuti. Un dato che sembra destinato a stravolgere le convenzioni del settore. In un mondo in cui la velocità di ricarica è cruciale, Huawei ha preso di mira l’idea di ridurre drasticamente i tempi, portando la ricarica a livelli che prima sembravano impensabili. Cosa significa tutto ciò? Meno attese, maggiore efficienza, e una spinta decisiva verso un futuro senza combustibili fossili.

Secondo Hou Jinlong, presidente di Huawei Digital Energy, per una vera elettrificazione dei camion pesanti, la ricarica deve essere rapida, al di sotto dei 30 minuti. E con queste nuove stazioni, sembra che l’obiettivo sia finalmente raggiunto. Ma non ci si ferma qui: la Cina, in particolare, si sta preparando a una vera e propria rivoluzione nella mobilità elettrica. L’anno avanza e altre grandi aziende, come BYD e Zeekr, sono pronte a lanciarsi nella sfida della ricarica megawatt. Se BYD ha presentato colonnine da 1.000 kW che offrono 400 km di autonomia in appena 5 minuti, Zeekr punta a stazioni da 1,2 MW nel 2025. Come si comporteranno i sistemi di Huawei, che promettono di spingersi oltre con 1,5 MW? A poco a poco, le colonnine ultra-rapide stanno diventando una realtà in grado di cambiare per sempre il modo in cui pensiamo alla mobilità elettrica.