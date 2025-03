Zeekr presenta G-Pilot: nuovo sistema di assistenza alla guida intelligente

Nel corso degli ultimi anni i passi avanti fatti dai costruttori del settore delle quattro ruote in ambito tecnologico sono veramente tanti. Progetti e strategie mirate al fine di introdurre a bordo dei propri veicoli sistemi di assistenza alla guida avanzati. Tra le tante case automobilistiche attualmente impegnate in questi progetti, c’è senza alcun dubbio Zeekr. Marchio del Geely che nei giorni scorsi ha presentato al mondo intero il sistema di assistenza alla guida intelligente G-Pilot.

Ma di cosa si tratta? Senza dubbio, l’obiettivo del brand è di competere con altre realtà. Di conseguenza, lo scopo è stato quello di integrare tecnologie avanzate come LiDAR, ma non solo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati in merito a questo nuovo sistema realizzato da Zeekr.

Zeekr svela G-Pilot: sistema di assistenza alla guida

LiDAR e una potenza computazionale di 1.400 TOPS, grazie a due chip Nvidia Drive AGX Thor, rendono unico il sistema svelato nei giorni scorsi da Zeekr. Non a caso, si tratta di un sistema di assistenza alla guida intelligente che punta a ottimizzare l’esperienza di guida a bordo di una vettura grazie a una serie di elementi innovativi.

A contraddistinguere il G-Pilot H9, la presenza di ben 13 telecamere e radar a onde millimetriche che rendono questo sistema di guida autonoma di livello 3 ideale per una navigazione senza mappe. Secondo quanto diffuso, il primo modello che Zeekr doterà con questa soluzione sarà il SUV di lusso 9X. Modello che farà il suo debutto ufficiale in occasione dell’importante evento del Salone dell’Auto di Shanghai previsto per aprile.

Inutile ribadire che con la presentazione del sistema G-Pilot, Zeekr va a posizionarsi tra i costruttori del settore delle quattro ruote che sono riusciti a realizzare le migliori soluzioni in ambito di guida autonoma. Non ci resta che attendere ulteriori novità.