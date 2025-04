Nissan e Renault: la nuova piccola elettrica per il 2026

Nissan ha una grande sorpresa in serbo per il futuro. Dopo il ritorno della Micra, il lancio della nuova Leaf e l’atteso debutto della Juke elettrica nel 2026, arriva una nuova sfida. Un piccolo modello elettrico che nasce dalla collaborazione con Renault. La novità non è casuale, ma rappresenta una strategia chiara: ampiare l’offerta di auto elettriche accessibili, destinate a chi cerca soluzioni convenienti e moderne. Perché questa vettura è così importante? Perché promette di rendere l’auto elettrica alla portata di tutti, abbattendo barriere economiche.

Una piccola rivoluzione con Nissan, Dacia e Renault

A partire dal 2026, il Gruppo Renault, attraverso Ampere, svilupperà e produrrà un derivato della Renault Twingo. Ma la vera novità è che questo modello sarà progettato interamente da Nissan, con un design unico e una meccanica che potrebbe riservare sorprese. La scelta della Twingo come base non è casuale: un veicolo di segmento A che promette di conquistare il mercato europeo. Ma quali saranno le reali differenze con il modello francese? Le speculazioni sono tante, ma ciò che è certo è che la Nissan sarà una piccola vettura elettrica, ma con un grande impatto. Prezzi intorno ai 20 mila euro sono un indizio: non solo accessibilità, ma anche una qualità che non può passare inosservata.

La nuova piccola Nissan non sarà sola in questa avventura. Anche Dacia, altro marchio del gruppo, avrà la sua versione della piccola elettrica derivata dalla Twingo. Un modello che si prevede costerà circa 18 mila euro e che arriverà sul mercato tra il 2026 e il 2027. Due modelli, ma una sola visione: rendere l’auto elettrica davvero per tutti. E come se non bastasse, la micra di Nissan, gemella della futura Renault 5, aggiunge un ulteriore tassello a una strategia che va oltre la semplice sostenibilità. Cosa possiamo aspettarci da questi nuovi modelli? È ancora presto per dirlo, ma una cosa è certa: il futuro della mobilità si scriverà con la forza di alleanze strategiche e innovazione.