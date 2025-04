Final Destination Bloodlines, il nuovo trailer è da brividi

La New Line Cinema ha annunciato l’arrivo nelle sale internazionali di Final Destination Bloodlines. A partire dal 15 maggio, la saga è pronta a tornare con un nuovo capitolo ricco di colpi di scena e assurdi modi in cui lasciarci le penne.

A distanza di 14 anni dall’ultimo capitolo, Final Destination Bloodlines continuerà a tenere in vita un franchise che ha sempre fatto molto discutere. Questo nuova pellicola rappresenta il sesto film appartenente al franchise e sarà incentrato su Stefanie, una giovane ragazza tormentata da un violento incubo ricorrente.

Il personaggio interpretato da Kaitlyn Santa Juana avvierà una rischiosa ricerca per trovare l’unica persona in grado di interrompere il ciclo di eventi che sta decimando la sua famiglia. L’obiettivo è quello di riuscire a sconfiggere la morte e porre fine alle tragedie che si susseguono ininterrottamente.

La saga di Final Destination torna nelle sale con Bloodlines, nuovo capitolo che promette tanta tensione e situazioni mortali e assurde

Il cast, inoltre, è composto da Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Anna Lore, Rya Kihlstedt e con Brec Bassinger e Tony Todd. La regia è affidata a Zach Lipovsky e Adam Stein su un soggetto scritto da Guy Busick e Lori Evans Taylor.

Il trailer pubblicato su YouTube ci proietta direttamente nelle atmosfere tipiche della saga. Infatti, si possono scorgere alcuni modi assurdi in cui la morte può colpire i protagonisti e personaggi a loro vicini.

L’attesa per Final Destination Bloodlines è quasi giunta al termine e circa un mese di distanza ci separa dal debutto in sala. La scommessa di riportare in vita un franchise del genere dopo 14 anni di assenza, al momento, sembra ripagare.

Il trailer di lancio ha totalizzato oltre 178 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore, confermandosi come il secondo trailer a tema horror più visto di sempre. In prima posizione resta saldo It, adattamento del romanzo di Stephen King, con oltre 200 milioni di views.