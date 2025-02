Captain America: Brave New World arriva al cinema ma prima incontra Totti e Del Piero

Una campagna marketing insolita ha unito cinema e sport in un modo davvero inaspettato. In occasione dell’uscita del nuovo film Captain America: Brave New World, il protagonista Anthony Mackie ha incontrato due leggende del calcio italiano: Francesco Totti e Alessandro Del Piero.

Una sfida tra scudo e pallone allo Stadio Olimpico

Nel video promozionale, che ha visto come teatro lo Stadio Olimpico di Roma, i due storici capitani si sfidano in un duello amichevole, trasformando la loro rivalità sportiva in un momento di puro divertimento. Sul campo, il pallone da calcio e lo scudo di Captain America diventano i simboli di un messaggio di competizione leale e gioco di squadra.

Un’idea originale che fonde il mondo Marvel con il calcio, creando un collegamento inedito tra supereroi e icone sportive.

Captain America: Brave New World arriva al cinema

Il film uscirà nelle sale italiane il 12 febbraio e promette di essere ricco di azione e colpi di scena. Sam Wilson, interpretato da Mackie, si troverà coinvolto in un complotto internazionale, dove il suo destino si intreccia con quello del Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato dal leggendario Harrison Ford.

Ad affiancare Mackie ci sarà un cast di primo livello, con attori come Danny Ramirez, Shira Haas e Liv Tyler, mentre la regia è affidata a Julius Onah. La produzione, come sempre, porta la firma di Kevin Feige e Nate Moore, garanzia di un lavoro curato nei minimi dettagli.

Dopo alcune uscite che hanno diviso il pubblico, molti fan si chiedono se Captain America: Brave New World riuscirà a riportare l’Universo Cinematografico Marvel ai fasti di un tempo. Per scoprirlo dovremo attendere ancora qualche giorno, ma nel frattempo possiamo goderci questa campagna promozionale originale, che ha regalato agli appassionati una collaborazione davvero unica tra Marvel e due leggende del calcio mondiale.