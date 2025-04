Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, c’è la possibile data di annuncio

Qualcomm potrebbe aver ultimato lo sviluppo del SoC Snapdragon 8s Gen 4 e il lancio dovrebbe essere ormai imminente. Il chipset è ormai da qualche settimana sotto i riflettori ma, in queste ore, sta diventando sempre più concreto.

Stando alle indiscrezioni emerse, il debutto potrebbe avvenire a giorni. Qualcomm, infatti, ha pianificato un evento che si terrà il 2 aprile e sarà incentrato sul lancio di un nuovo prodotto di punta per la linea Snapdragon.

Il chipmaker americano non ha fornito ulteriori dettagli ma, considerando le tempistiche, tutto sembra ricondurre allo Snapdragon 8s Gen 4. I leaker che hanno fornito i dettagli sul SoC in queste settimane lo hanno sempre indicato come un chipset di nuova generazione pensato per garantire agli utenti molta potenza.

Qualcomm si starebbe preparando al lancio ufficiale di Snapdragon 8s Gen 4, il nuovo SoC top di gamma del chipmaker

I livelli di potenza sono quasi al pari dello Snapdragon 8 Elite ma sono presenti alcune limitazioni tecniche legate molto importanti per differenziarlo dal chipset di riferimento nel settore. Entrando nello specifico, Qualcomm ha scelto di non utilizzare l’architettura Oryon di nuova generazione.

Questo significa che lo Snapdragon 8s Gen 4 rappresenterà un notevole passo in avanti rispetto allo Snapdragon 8s Gen 3, ma non potrà arrivare alle performance a tutto tondo dello Snapdragon 8 Elite. La differenza prestazionale sarà soprattutto in termini di GPU ed elaborazione grafica.

Il motivo è da ricercare nel posizionamento di mercato previsto del chipset. Qualcomm non vuole creare un concorrente interno al proprio prodotto di punta ma, piuttosto, offrire una valida alternativa che si posizioni un gradino sotto.

Se lo Snapdragon 8 Elite è destinato ai flagship assoluti dei brand, lo Snapdragon 8s Gen 4 potrà essere utilizzato sulle versioni compatte, sui modelli più economici o sugli aggiornamenti di metà generazione. In questo modo, anche i produttori potranno avere maggiore scelta e potranno mantenere una differenza tra i modelli di punta.

Il primo dispositivo ad essere lanciato sul mercato con questo SoC potrebbe essere il Motorola Edge 60 Ultra, il cui debutto è atteso proprio il 2 aprile. Non resta che attendere maggiori dettagli.