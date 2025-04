Addio a OneNote per Windows 10: il supporto cesserà a Ottobre 2025

Il destino di OneNote per Windows 10 è ormai segnato. Infatti il 14 ottobre 2025 Microsoft interromperà ufficialmente il supporto per questa versione dell’app. La decisione è in linea con la fine del ciclo di vita di Windows 10. Essa impone quindi agli utenti di passare alla versione desktop di OneNote per poter continuare a beneficiare di aggiornamenti e correzioni di sicurezza. Tale transizione però non è solo tecnica. Ma rappresenta un cambiamento importante nel mondo Microsoft. Il quale sta concentrando sempre di più le proprie risorse sulle nuove tecnologie presenti in Windows11 e Microsoft365.

Dopo OneNote: un passaggio graduale, ma inevitabile

La versione desktop di OneNote, inclusa nel pacchetto Microsoft 365, offre strumenti avanzati rispetto alla sua controparte per Windows 10. Tra i vantaggi principali figurano l’integrazione con Copilot. Ma anche l’uso di etichette di sicurezza tramite Microsoft Information Protection e una sincronizzazione più efficiente con il cloud. Il passaggio però non sarà automatico. Gli utenti dovranno scaricare e installare manualmente la nuova versione. Per farlo basterà seguire le indicazioni fornite da Microsoft per evitare perdite di dati o interruzioni improvvise del lavoro.

Per abituare gli utenti al cambiamento, Microsoft adotterà una strategia precisa. Già da giugno 2025, le funzionalità di sincronizzazione della vecchia app saranno rallentate. In modo da rendere sempre più difficile l’utilizzo su più dispositivi. A partire da luglio, invece, compariranno avvisi all’interno dell’applicazione per informare gli utenti della fine imminente del supporto. Microsoft stessa ha dichiarato che questi banner potrebbero incidere o interrompere il lavoro. Spingendo così le persone a effettuare la transizione prima della scadenza definitiva. Tale decisione rientra in un progetto più ampio.

Attraverso il quale Microsoft mira a ottimizzare le proprie applicazioni per Windows 11 e le piattaforme basate sull’IA. La nuova versione di OneNote sarà al centro di questa evoluzione, offrendo un’esperienza più moderna e completa. Gli utilizzatori di OneNote per Windows10 hanno ancora alcuni mesi per prepararsi e valutare le opzioni disponibili. Ma il cambiamento è ormai inevitabile.