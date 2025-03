Copilot: Microsoft risolve il bug su Windows 11

Di recente, gli utenti con dispositivi Windows 11 avevano lamentato un problema con Copilot che veniva disinstallato in automatico. Per fortuna, Microsoft ha annunciato di aver risolto il problema. Assicurando anche che i computer interessanti stanno gradualmente tornando al loro stato originale. Ripristinando la presenza dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale senza ulteriori intoppi. Il problema è sorto a seguito dell’aggiornamento del sistema operativo rilasciato l’11 marzo.

Copilot è sparito dai dispositivi Windows 11

L’aggiornamento aveva inavvertitamente provocato la scomparsa dell’assistenza AI da diversi dispositivi. Gli utenti colpiti hanno segnalato che l’applicazione non solo veniva disinstallata automaticamente, ma spariva anche dalla barra delle applicazioni. Durante la fase di diagnosi e risoluzione del bug, Microsoft aveva suggerito una soluzione temporanea per chi desiderava continuare a utilizzare Copilot. Era possibile reinstallarlo manualmente dal Microsoft Store. Per poi riposizionarlo sulla barra delle applicazioni.

Con il rilascio della correzione ufficiale, tali passaggi non saranno più necessari. Il sistema stesso provvederà al ripristino dell’assistente virtuale in maniera automatica. Inoltre, Microsoft ha colto l’occasione per comunicare un altro problema non ancora risolto. I possessori di dispositivi con architettura Arm stanno riscontrando difficoltà nel download di Roblox dal Microsoft Store. Riguardo tale situazione, l’azienda ha chiarito che Roblox è al lavoro per risolvere il problema. Nel frattempo, gli utenti possono comunque scaricare il gioco. Recandosi direttamente dal sito ufficiale Roblox.com.

L’episodio che ha coinvolto Copilot evidenzia l’impegno costante di Microsoft. Il cui scopo è migliorare i propri servizi. Inoltre, sottolinea anche la complessità dell’integrazione di nuove tecnologie nel sistema operativo. Nel frattempo, l’azienda di Redmond si prepara a celebrare un evento speciale il 4 aprile. Data in cui ricorre il cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione. C’è molta curiosità riguardo alle possibili novità che verranno presentate. Tra cui è inclusa anche l’eventuale introduzione di un nuovo modello di intelligenza artificiale proprietario. Non resta che attendere e scoprire le prossime innovazioni presentate da Microsoft.