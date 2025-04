Very Mobile: La rivoluzione della telefonia senza sorprese

Very Mobile si conferma tra gli operatori più competitivi del mercato. Il motivo? Il lancio di una delle sue ultime offerte, vantaggiose per chiarezza, assenza di vincoli e costi trasparenti. Per soli 6,99€ al mese infatti i clienti possono usufruire di 200GB in 5G, minuti e SMS illimitati, senza dover sottostare a clausole contrattuali nascoste o costi di disattivazione. L’attivazione è disponibile in formato SIM fisica o eSIM virtuale, garantendo così la massima comodità. Il processo di acquisto e di attivazione è rapido e può essere completato interamente online o nei negozi autorizzati in tutta Italia.

Sempre connessi grazie alla rete affidabile di Very Mobile

Uno degli aspetti più apprezzati di Very Mobile è, come già detto, la totale assenza di costi imprevisti. Se i giga inclusi nell’offerta terminano prima del rinnovo, la navigazione viene automaticamente bloccata per evitare addebiti extra. Per riattivarla, basta accedere all’app e selezionare l’opzione “Rinnova ora“, riprendendo così la navigazione con il costo mensile prestabilito. In più, l’ operatore ha deciso di bloccare di default i servizi a pagamento indesiderati. Come ad esempio abbonamenti a suonerie, oroscopi e numeri premium, lasciando alle persone la libertà di sbloccarli solo se realmente necessari.

La rete Very Mobile garantisce una copertura straordinaria. Essa raggiunge infatti il 99,7% della popolazione in 4G e offre una connessione in 5G al 97% della popolazione italiana. È quindi garantita un’esperienza di navigazione sempre fluida e senza interruzioni. In più, grazie all’hotspot incluso gratuitamente, i clienti possono condividere i loro Giga con altri dispositivi senza alcun costo aggiuntivo. Rendendo tale soluzione ideale anche per chi utilizza tablet o laptop.

Il servizio clienti è sempre disponibile attraverso diversi canali. Gli utenti possono accedere all’area di supporto sul sito ufficiale o sull’app. Oppure magari contattare il numero gratuito 1929, disponibile sia per informazioni sulle offerte che per assistenza tecnica. Insomma, come detto, la trasparenza è una priorità per Very Mobile, il gestore che garantisce un servizio senza vincoli né costi nascosti.