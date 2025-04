Google Foto si tinge di scuro, ecco l’ ultima novità

L’ attesa è finita. Dopo un lungo periodo di test, la modalità scura è finalmente disponibile per tutti gli utenti di Google Foto nella versione web. Questo aggiornamento segue quanto già avvenuto per altri servizi della suite di Mountain View, come GoogleDrive e GoogleCalendar. I quali avevano ricevuto il tema scuro lo scorso anno. L’annuncio ufficiale è arrivato dopo che, a inizio anno, alcune persone avevano notato un piccolo avviso nell’angolo in alto a destra dell’interfaccia. Una notifica che anticipava l’imminente implementazione.

Google Foto: un’interfaccia moderna e raffinata

Ora la funzione è accessibile direttamente dalle impostazioni del sito. Per attivarla, basta cliccare sull’icona a forma di ingranaggio e selezionare la voce “Aspetto”. Da qui, è possibile scegliere tra tre opzioni. Ovvero il tema chiaro, quello scuro o l’adattamento automatico in base alle impostazioni del sistema operativo. Il cambiamento però non è solo estetico. Ma risponde anche alla crescente domanda di una navigazione più confortevole. Soprattutto per chi trascorre molto tempo davanti allo schermo.

Il nuovo design scuro di Google Foto segue le ultime tendenze adottate dall’azienda. Ovvero sono previsti neri profondi e tonalità di grigio scuro che sostituiscono i vecchi sfondi più chiari. La barra di ricerca e gli altri elementi principali si distinguono con un tono più luminoso, garantendo leggibilità e facilità d’uso. In più, il caratteristico accento blu di Google aiuta a bilanciare il contrasto. Migliorando così l’esperienza visiva senza affaticare gli occhi.

La scelta della modalità scura è sempre più diffusa. Specialmente con la diffusione degli schermi OLED, che ne traggono vantaggio in termini di risparmio energetico. Anche se la sua introduzione su Google Foto rappresenta un passo importante, resta ancora un’eccezione all’interno dell’azienda. GoogleDocumenti, infatti, è uno degli ultimi servizi a non aver ancora adottato la dark mode. È probabile però che anche questa funzione venga presto sviluppata. Così che l’integrazione della modalità scura avvenga nell’intera suite di Google.